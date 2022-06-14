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NBA／OKC市長頒市鑰給衛少 笑稱「隨時都可以回來」

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克(左)獲頒奧克拉荷馬市市籲。 擷圖自Boomtown Hoops推特
衛斯特布魯克(左)獲頒奧克拉荷馬市市籲。 擷圖自Boomtown Hoops推特

目前效力湖人的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，和前東家奧克拉荷馬市關係依舊良好，日前奧克拉荷馬市長霍特(David Holt)將象徵榮譽的市鑰頒給衛少，並表示「歡迎他隨時回來。」

現年33歲的衛斯特布魯克，雖然已經離開雷霆三年，日前仍透過自己的WhyNot?基金會，捐贈一座運動場給奧克拉荷馬市，該球場可以作為五人制足球和籃球比賽使用，今天球場舉行揭幕典禮，市長霍特也一同出席，同時還回贈意義非凡的市鑰給衛斯特布魯克以示感激。

此外市長還公開表示，「我們非常感激衛斯特布魯克過去幾年為這個城市的付出，我們想讓他知道，這裡隨時歡迎他回來，為了確保未來有一天他想回來，我給他這座城市的市鑰。」

衛斯特布魯克2008年進入NBA，生涯前11個賽季都效力雷霆，留下場均23.0分、8.4助攻、7.0籃板的漂亮成績，還是雷霆隊史得分王。2012年衛斯特布魯克曾和杜蘭特（Kevin Durant）攜手帶領雷霆闖進總冠軍賽，但挑戰金盃失利後，衛斯特布魯克在2019年離開雷霆，先後加入火箭、巫師。

今年衛斯特布魯克又轉戰湖人，但由於湖人最終連季後賽都未能打進，衛斯特布魯克因此成為主要戰犯，一直有消息傳出湖人想要再交易衛少。

洛杉磯 足球

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