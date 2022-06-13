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NBA／波士頓球迷威力 格林認證「最討人厭」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
格林(左)表明爾蒂克球迷最討厭。 法新社
格林(左)表明爾蒂克球迷最討厭。 法新社

勇士隊球星格林（Draymond Green）和「綠衫軍」塞爾蒂克隊球迷的恩怨眾所皆知，第5戰開打前格林還火上加油，他在自家podcast上說，波士頓球迷的討人厭程度領先全聯盟。

勇士和塞爾蒂克總冠軍賽前4戰打完，兩隊戰成2：2平手，其中第3戰和第4戰在波士頓進行的比賽，「綠衫軍」球迷就用噓聲和倒喝采招呼格林。

回到主場迎接第5戰前，格林在自己podcast「格林秀」上被問到，塞爾蒂克主場TD花園的球迷和聯盟其他球隊有何不同？「他們很吵，真的很吵，非常吵，有些討人厭，不過騎士球迷之前也很討人厭。現在，我認為這些人無人能及了。」

格林也解釋，球迷都希望支持球隊成為最後勝家、拿下總冠軍，在球場製造噪音再正常不過，「球迷應該要投入，所以我很敬佩他們，這個系列賽結束後我也會感謝他們，不過就現在來說，你知道他們是怎麼回事。」

就數據來看，綠衫軍球迷對格林的噓聲攻擊似乎也收到成效，格林第3戰僅拿2分，第4戰7投1中也是只拿2分，且第5戰雖回到舊金山灣區，一定會登場的第6戰又要移師波士頓，格林還要再次面對「最討人厭」的球迷。

格林 塞爾蒂克 勇士

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