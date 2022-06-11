NBA／43分、10籃板詹皇後第二老 柯瑞：打出自己的風格

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）今天在總冠軍賽第4戰，單場進帳43分外帶10籃板，不僅幫助勇士以107：97再將系列賽扳平，也成為史上第3位在總冠軍賽有40分、10籃板演出的後衛，也是繼詹姆斯（LeBron James）後史上第二老在冠軍賽拿下40分、10籃板的球員。

在前一場比賽再一次被壓傷左腳後，柯瑞在今天的第4戰決定忍痛上陣，且火力全開投進7顆三分球拿下43分，還包辦了球隊在比賽最後4分鐘拿下12分中的10分，助隊以10分差距將系列賽扳平並帶回到勇士主場。

而根據統計數據，柯瑞也成為聯盟史上第18位在總冠軍賽拿下40分、10籃板的球員，也史上第3位達成此紀錄的後衛，而以年紀來排序，在史上也僅有詹姆斯以35歲又284天，高於柯瑞的34歲又88天來達成此紀錄。

至於本場比賽砍進7顆三分球，也讓柯瑞生涯第4度在單一年度季後賽投進80顆以上的三分球，在聯盟史上過去也僅有他的隊友湯普森（Klay Thompson）曾在2016年寫下過此紀錄。

儘管個人表現出色，但柯瑞賽後仍是將榮耀歸給勇士團隊，並認為能夠在客場拿下這一勝將系列賽扳平，在剩下的3場賽事再取得主場優勢，對於勇士來說是一件很棒的事情。

談到自己的傷勢時，柯瑞也強調必須冷靜與忍耐的打出屬於自己的節奏，「第四節時我很冷靜也充滿信心，並認為我們能夠控制住局面，然後我就是打出自己的風格就夠了，當然我們靠著還是團隊和團結，最後才能拿下這場勝利。」

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