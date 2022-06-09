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NBA／前3戰15分、15犯 柯爾：我信任格林勝過任何人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，儘管格林表現不佳，對他的信任仍勝過其他人。 路透社
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，儘管格林表現不佳，對他的信任仍勝過其他人。 路透社

勇士隊今天在總冠軍賽第3戰儘管盼到射手湯普森（Klay Thompson）手感回溫攻下25分，不過前鋒格林（Draymond Green）全場僅有2分、3助攻、4籃板進帳，還吞下6次犯規提前離場，合計前3戰僅拿下15分、吞下15次犯規，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，儘管格林表現不佳，對他的信任仍勝過其他人。

近來與綠衫軍口水紛爭不斷的格林，今天第3戰表現卻不如預期，全場出手4次僅命中1球，最終還繼首戰之後再度犯滿離場，而今天塞爾蒂克隊主場球迷也沒有讓格林好過，整場比賽不但噓聲不斷還惡言相向。

對於今天自己的糟糕表現以及綠衫軍球迷的對待，格林賽後直言，「我今天打得像屎一樣，我太軟了，這是讓我最沮喪的地方。至於球迷就讓他們繼續這樣吧，我的工作並不是對他們做出反應。」

勇士總教練柯爾坦言，格林確實經歷了難熬的一晚，「他今天真的打得很艱難，但我依舊信任他勝過任何人。」

至於「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森也都出聲力挺格林，並強調不會在意塞爾蒂克球迷的謾罵，湯普森說：「這不是我們輸球的原因，我們以前就曾在這樣粗暴的球迷面前打過球，但用這種F開頭的髒話，還有孩子在人群之中，這真的很有風度。」

湯普森也強調，格林不會因為這場比賽而受到打擊，「他有著非常強的信心，我視他為兄弟，我們過去曾一起拿下冠軍。只需要在場上看到他、柯瑞、伊古達拉伊古達拉（Andre Iguodala）和我陣中的其他年輕球員，我就覺得我們下一場比賽會有精彩的表現。」

格林 湯普森 塞爾蒂克

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