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NBA／總冠軍賽高檔演出 柯瑞加入喬丹、詹姆斯傳奇行列
勇士隊重返總冠軍賽，當家球星柯瑞（Stephen Curry）前兩戰都有高檔演出，好表現讓他締造特別紀錄，和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）並肩。
柯瑞今天21投9中攻下全場最高29分，包括12投5中的三分球，另有6籃板和4助攻，助隊以107：88擊敗塞爾蒂克隊，總冠軍賽兩戰打完戰局扳平。
根據統計，柯瑞生涯總冠軍賽表現是場均26.8分、5.7籃板和6.1助攻，真實命中率（TS%）59.1，他也成為NBA史上第3位總冠軍賽有至少場均25分、5籃板、5助攻和真實命中率55以上的球員，另兩人正是喬丹和詹姆斯。
和兩位傳奇球星不同，柯瑞還沒拿過總冠軍賽MVP，不過今年他成特別獎項的最熱門人選，勇士若能奪冠，柯瑞就有很高機會迎接還沒拿過的個人獎項。
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