快訊

蘇揆施政滿意度死亡交叉 蔡英文這次會和蘇貞昌分手嗎？

康復者注意！滿足3條件要懷疑「多發系統發炎」 未來2周可能20幾例

獨／陳其邁指警酒駕累犯記兩過免職 他犯天條後現況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／總冠軍賽高檔演出 柯瑞加入喬丹、詹姆斯傳奇行列

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞（30號）總冠軍前兩戰的高檔演出，讓他締造特別紀錄，與喬丹、詹姆斯並肩。 美聯社
柯瑞（30號）總冠軍前兩戰的高檔演出，讓他締造特別紀錄，與喬丹、詹姆斯並肩。 美聯社

勇士隊重返總冠軍賽，當家球星柯瑞（Stephen Curry）前兩戰都有高檔演出，好表現讓他締造特別紀錄，和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）並肩。

柯瑞今天21投9中攻下全場最高29分，包括12投5中的三分球，另有6籃板和4助攻，助隊以107：88擊敗塞爾蒂克隊，總冠軍賽兩戰打完戰局扳平。

根據統計，柯瑞生涯總冠軍賽表現是場均26.8分、5.7籃板和6.1助攻，真實命中率（TS%）59.1，他也成為NBA史上第3位總冠軍賽有至少場均25分、5籃板、5助攻和真實命中率55以上的球員，另兩人正是喬丹和詹姆斯。

和兩位傳奇球星不同，柯瑞還沒拿過總冠軍賽MVP，不過今年他成特別獎項的最熱門人選，勇士若能奪冠，柯瑞就有很高機會迎接還沒拿過的個人獎項。

Stephen Curry LeBron James 喬丹

延伸閱讀

NBA／帶著絕望扳平戰局 柯瑞：防守才是關鍵

NBA／柯瑞帶起勇士第三節瘋狂攻勢 教頭讚「嘆為觀止」

NBA／柯瑞領軍第三節海嘯攻勢 勇士G2痛宰綠衫軍

NBA／柯瑞首節6記三分球創紀錄 飆21分直追喬丹

相關新聞

NBA／總冠軍賽高檔演出 柯瑞加入喬丹、詹姆斯傳奇行列

勇士隊重返總冠軍賽，當家球星柯瑞（Stephen Curry）前兩戰都有高檔演出，好表現讓他締造特別紀錄，和「籃球大帝」...

NBA／帶著絕望扳平戰局 柯瑞：防守才是關鍵

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天率隊以107：88擊敗塞爾蒂克隊，總冠軍系列賽開胡，他強調防守才是扳...

NBA／波爾39呎壓哨三分球 近25年總冠軍賽第3遠

生涯第3年就前進總冠軍賽的波爾（Jordan Poole），第2戰揮別首場比賽得分個位數的陰霾，包括第三節最後兩記大號三分球在內，拿到全隊次高17分，幫助勇士將系列賽扳平。 根據統計，波爾今天1

NBA／柯瑞帶起勇士第三節瘋狂攻勢 教頭讚「嘆為觀止」

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天總冠軍賽第2戰率隊留下勝利，他第三節就攻下14分，助隊打出單節35：...

NBA／教練公會頒終生成就獎 老教頭費爾特羅獲肯定

NBA教練公會今（6）日公布戴利（Chuck Daly）終生成就獎，今年得主為75歲的老教頭費爾特羅（Mike Fratello），他在NBA留下長達將近30年執教經歷。 費爾特羅曾在1986年

NBA／教頭史奈德下台一鞠躬 傳米契爾對爵士未來疑惑不安

爵士總教練史奈德（Quin Snyder）下台一鞠躬，結束在鹽湖城8年執教也在隊上投下震撼彈，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就報導，當家球星米契爾（Donovan

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。