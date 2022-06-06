NBA／帶著絕望扳平戰局 柯瑞：防守才是關鍵

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天率隊以107：88擊敗塞爾蒂克隊，總冠軍系列賽開胡，他強調防守才是扳平系列賽關鍵。

柯瑞首戰攻下34分，球隊第四節卻遭「綠衫軍」轟下40分逆轉，今天沒讓同樣劇本再上演，攻下29分的柯瑞說，正確的防守能量成今天關鍵。

「泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）有不錯的開局，但我們持續逼迫，讓他們不好出手。進攻上，我們打得更有組織，我說過我們必須帶著絕望打球，這就是我們今天所做的。」柯瑞說。

泰托姆今天雖攻下全隊最高28分，但19投8中還出現4失誤，場上的正負分值是負36分；第一節打得活躍的布朗，最終拿下17分，加上隊友霍福特（Al Horford）和史馬特（Marcus Smart）各只拿下2分，最終以19分慘敗。

柯瑞提到，綠衫軍仍是難纏對手，布朗和泰托姆為球隊製造很多機會，但勇士若能抑制其他人，就能掌握戰局，「第三節我們就打得很好，第四節也有足夠領先，所以今天打得輕鬆一些。」

柯瑞表示，開心球隊回到系列賽，兩支球隊今年季後賽也都展現可以在客場奪勝的實力，「我們必須通過這個系列賽來取得冠軍，我很興奮，希望可以將這樣氣勢延續到第3戰，這會很有趣，這就是總冠軍賽的意義，不會希望有其他走向。」

柯瑞（右）認為，正確的防守能量是勇士第二戰贏球的關鍵。 路透

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