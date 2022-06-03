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NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉秀 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

NBA／飆6三分彈創個人新高 霍福特：我們一直在戰鬥

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克靠老將霍福特（Al Horford）領軍反撲，打出單節40：16的攻勢逆轉勝局。 美聯社
塞爾蒂克靠老將霍福特（Al Horford）領軍反撲，打出單節40：16的攻勢逆轉勝局。 美聯社

總冠軍賽首戰前三節打完還以12分落後勇士塞爾蒂克今天卻在泰托姆（Jayson Tatum）手感不佳的情況下，第4節由布朗（Jaylen Brown）和老將霍福特（Al Horford）領軍反撲，打出單節40：16的攻勢逆轉勝局，在總冠軍系列賽拔得頭籌。

全隊都是首次打總冠軍賽的塞爾蒂克，今天首節雖然就遭到柯瑞（Stephen Curry）單節猛轟21分，不過這並沒有打傻綠衫軍，在接下來三節賽事中他們仍舊緊咬比分，甚至在第四節展開反撲。

第四節12分落後的塞爾蒂克先是由布朗舉起反攻大旗，隨後普里查德（Payton Pritchard）、懷特（Derrick White）、霍福特和史馬特（Marcus Smart）也跟進開砲，單節塞爾蒂克投進9顆三分球，反觀勇士卻出現進攻熄火的狀況，一度長達4分多鐘一分未得，只能看著塞爾蒂克將勝利收入口袋。

塞爾蒂克今天共投進21顆三分球、5人得分上雙，其中泰托姆雖然手感不佳僅拿下12分，但他也送出13次助攻，靠著切入吸引防守，為隊友製造不少出手空間，而老將霍福特則是投進個人生涯新高的6顆三分球，攻下全隊最高的26分。

對於首次打總冠軍賽，就在首戰於客場逆轉強敵勇士，霍福特表示，今天這場比賽很有趣，全隊都很享受這一刻，儘管泰托姆不在進攻狀態上，但全隊都站了出來證明自己，整場比賽團隊都保持相當好的競爭力。

談到末節的反撲，他說：「布朗為我們奠定了基調，加上R.威廉斯（Robert Williams III）的空接爆扣，從那一刻開始我們就不斷努力戰鬥，這就是我們在做的事情。」

塞爾蒂克 勇士 泰托姆

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