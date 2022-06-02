快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

NBA／再提校園槍擊案 柯爾呼籲施壓決策者

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）在總冠軍賽開打前再度提起校園槍擊案，呼籲大家一起向有關單位施壓。 美聯社
勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）在總冠軍賽開打前再度提起校園槍擊案，呼籲大家一起向有關單位施壓。 美聯社

西區決賽時曾為校園槍擊案痛心捶桌，勇士隊總教練柯爾Steve Kerr）在總冠軍賽開打前再度提起校園槍擊案，呼籲大家一起向有關單位施壓，讓槍枝管制問題獲得更多關注和重視。

美國德州上月底發生10年來最嚴重的校園大規模槍擊案，18歲槍手造成19名孩童和2名教師喪命；在此之前，美國同月還發生水牛城的槍擊黑人事件及南加州亞裔教會槍擊案，讓柯爾在西區決賽第4戰前先拋開比賽，直接點名點名參議院少數黨領袖麥康諾及拒絕連署槍枝管制法案「H.R.8號法案」的參議員，要政治人物正視問題。

相隔一周，柯爾再度提到校園槍擊案的問題，總冠軍賽前一天受訪的他說：「我們必須向做出決定的人施壓，因為他們並沒照絕大多數人的想法做決定，這無關乎政黨，這是關鍵。」

「這已經成為政治問題了，謀殺孩子，就在他們的教室裡，這已經成為政治問題。我們能做什麼？所以，向做決定的人施壓，讓他們依最大利益去行事，如果這是民主國家，就讓我們來實現它。」柯爾說。

柯爾 勇士 Steve Kerr

延伸閱讀

NBA／魯尼化身籃板吸塵器 柯爾透露新任助教居功厥偉

橫跨4個10年皆打總冠軍賽 柯爾：參賽11次夠瘋狂

NBA／讚維金斯完美融入勇士 柯爾：沒他到不了決賽

柯瑞充分信任勇士高層 教頭曝不強要求網羅明星

相關新聞

NBA／看好綠衫軍7戰封王 史陶德邁爾：勇士奪冠將入列王朝

儘管在ESPN專家預測中，超過半數都看好勇士能夠贏得總冠軍賽，但史陶德邁爾（Amare Stoudemire）在出席節目時認為，今年總冠軍賽有望打到搶7，他看好綠衫軍能在客場封王。 「我認為塞爾

NBA／如何防守柯瑞？ 史馬特：一定要睡飽

贏得年度最佳防守球員的史馬特（Marcus Smart）將在今年總冠軍賽迎接最強挑戰，近日在接受採訪時被問要如何防守柯瑞（Stephen Curry），他表示一定要睡飽養足精氣神。 「在總冠軍賽

NBA／再提校園槍擊案 柯爾呼籲施壓決策者

西區決賽時曾為校園槍擊案痛心捶桌，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）在總冠軍賽開打前再度提起校園槍擊案，呼籲大家一...

NBA／佩服塞爾蒂克輝煌歷史 勇士老闆：我們還有長路要走

塞爾蒂克與勇士會師今年總冠軍賽，對於後者老闆拉卡柏（Joe Lacob）別具意義，因為在他2010年買下勇士前，他曾是綠衫軍股東也見證球隊2008年奪冠。拉卡柏也強調，對比塞爾蒂克17冠輝煌歷史，勇士

NBA／魯尼化身籃板吸塵器 柯爾透露新任助教居功厥偉

魯尼（Kevon Looney）在季後賽特別是在籃板爭奪的強勢演出，是勇士得以重返NBA總冠軍賽一大關鍵，而他成功背後也跟本季新任助教且有「塞爾維亞巴克利（Charles Barkley）」的米羅耶維

NBA／總冠軍賽門票喊價驚人 泰托姆與布朗搞笑拍片回應

NBA總冠軍賽組合出爐，勇士睽違2季重返最高競技舞台，而對手則是要拚隊史第18冠的聯盟擁有最輝煌歷史的塞爾蒂克。矚目程度也反應在票價上，勇士主場平均票價3249美元，塞爾蒂克主場平均喊到2862美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。