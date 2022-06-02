NBA／再提校園槍擊案 柯爾呼籲施壓決策者
西區決賽時曾為校園槍擊案痛心捶桌，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）在總冠軍賽開打前再度提起校園槍擊案，呼籲大家一起向有關單位施壓，讓槍枝管制問題獲得更多關注和重視。
美國德州上月底發生10年來最嚴重的校園大規模槍擊案，18歲槍手造成19名孩童和2名教師喪命；在此之前，美國同月還發生水牛城的槍擊黑人事件及南加州亞裔教會槍擊案，讓柯爾在西區決賽第4戰前先拋開比賽，直接點名點名參議院少數黨領袖麥康諾及拒絕連署槍枝管制法案「H.R.8號法案」的參議員，要政治人物正視問題。
相隔一周，柯爾再度提到校園槍擊案的問題，總冠軍賽前一天受訪的他說：「我們必須向做出決定的人施壓，因為他們並沒照絕大多數人的想法做決定，這無關乎政黨，這是關鍵。」
「這已經成為政治問題了，謀殺孩子，就在他們的教室裡，這已經成為政治問題。我們能做什麼？所以，向做決定的人施壓，讓他們依最大利益去行事，如果這是民主國家，就讓我們來實現它。」柯爾說。
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