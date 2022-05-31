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NBA／熱火遭淘汰 羅瑞：沒冠軍就是浪費一年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火止步東區冠軍賽，以總冠軍為目標的主控羅瑞（左）形容，今年形同「浪費」的一年 路透社
熱火止步東區冠軍賽，以總冠軍為目標的主控羅瑞（左）形容，今年形同「浪費」的一年 路透社

熱火隊昨天沒拿搶下東區決賽第7戰勝利，今年季後賽旅程告終，以總冠軍為目標的主控羅瑞Kyle Lowry）形容，今年形同「浪費」的一年，沒戴上冠軍戒就沒意義。

羅瑞今年季後賽受腿傷影響，除缺席多場季後賽，10場有出賽的場次僅有7.8分、4.7助攻，且命中率不到3成，外線命中率也僅有2成4。

「我希望我能打得更好一些，有更高水準，但我沒有。」結束今年賽季的羅瑞說。

35歲的羅瑞提到，不知還有多少機會可以挑戰總冠軍，「所以對我來說，誠實地講，這是浪費的一年，我只為冠軍而戰。」他表示在熱火的第一季仍有樂趣，也很感謝隊友們，「我很感謝這些機會，但對我來說，這是浪費的一年，沒有贏下總冠軍，浪費了一年。」

羅瑞昨天第7戰打得掙扎，全場雖有15分但12投僅4中，另有7籃板和3助攻。

羅瑞去年離開效力9季的暴龍，和熱火簽下3年9千萬美元的合約，但在邁阿密的第一個賽季停在東區決賽，這番「浪費說」也引發網路正反方討論和回應。

羅瑞 熱火 Kyle Lowry

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