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NBA／勇士重返總冠軍賽 「最強鄉民」KD再度大戰網友
勇士季後賽展現勢如破竹的氣勢，每輪系列戰都展現壓倒性的勝利，再度重返總冠軍賽，而前一次進冠軍戰時的主力杜蘭特（Kevin Durant），今年帶領籃網卻在首輪止步慘遭淘汰，因此遭到網友們嘲諷，不過KD再度反擊與網友們展開論戰。
勇士重返冠軍賽後，有名網友在推特說到：「勇士隊沒有KD也能輕鬆重返冠軍賽，因為我們有維金斯(Andrew Wiggins)，他已經取代了杜蘭特。」對此KD立即反擊：「這些人內心長期都受著傷，他們該治療一下了。」
根據《larrybrownsports》報導指出，如果說勇士今年重返季後賽的原因是因為維金斯變成了KD，確實有點不妥，因自從KD轉戰籃網後，勇士還選了一堆新秀小將，其中就包括包爾(Jordan Poole)、庫明加(Jonathan Kuminga)等淺力新秀，並且表示不管說到任何與勇士有關的事情，都會戳到杜蘭特的痛處，因此可想而知杜蘭特現在一定十分敏感。
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