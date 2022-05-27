快訊

對話曝光！徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

下午才到白沙屯接駕 苗栗縣長徐耀昌晚間證實確診

NBA／巴克利「唱衰」勇士 遭球迷圍剿丟水瓶、衣服

聯合新聞網／ 綜合報導
名人堂球星巴克利之前曾表示看好獨行俠晉級，今天賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻擊。 截自影片。
名人堂球星巴克利之前曾表示看好獨行俠晉級，今天賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻擊。 截自影片。

勇士在今天西區冠軍賽第五戰以120：110擊敗獨行俠，搶下前進總冠軍賽門票。TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）之前曾表示看好獨行俠晉級，今天賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻擊，巴克利也不甘示弱，作勢拿起桌上的水杯想往球迷方向倒。

名人堂球星巴克利從西區冠軍賽一開始就力挺獨行俠，認為獨行俠是最佳球隊，還曾經穿獨行俠球衣講評、騎馬到直播會場等方式表達支持。舞外，他還不斷「唱衰」勇士、狠酸勇士球迷，發表「他們的球迷令人討厭，我想看這些人陷入痛苦之中。」等言論，讓勇士球迷十分憤怒。

TNT節目《Inside the NBA》今西區冠軍賽第五戰在勇士主場大通中心（Chase Center）外進行直播，勇士球迷不但在賽前狂噓巴克利「爛死了」，賽後勇士確定晉級後還繼續朝巴克利丟東西，巴克利也不甘示弱作勢下台揍人，一度要找球迷理論，場面一度變得十分火爆。

巴克利退休轉任分析師後就常對比賽結果做出預測，但多數都預言失敗，本季季後賽首輪獨行俠主將唐西奇（Luka Doncic）因受傷缺席前3場比賽，巴克利當時就表明看好爵士勝出，最終獨行俠以4：2獲勝。第2輪獨行俠面對聯盟龍頭太陽，巴克利同樣不看好獨行俠，認為太陽會晉級，沒想到獨行俠以4：3擊退太陽。西區冠軍賽獨行俠面對勇士，巴克利終於預測獨行俠勝出，最後他的預測還是失敗。

直播 星巴克

相關新聞

NBA／巴克利「唱衰」勇士 遭球迷圍剿丟水瓶、衣服

勇士在今天西區冠軍賽第五戰以120：110擊敗獨行俠，搶下前進總冠軍賽門票。TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）之前曾表示看好獨行俠晉級，今天賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻

NBA／柯瑞獲新獎項西冠MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

勇士今天在主場以120：110淘汰獨行俠，過去8年來第6度進軍總冠軍賽，賽後勇士主控柯瑞（Stephen Curry）也...

NBA／勇士8年6度闖總冠軍賽 柯瑞：我們從未失去信念

勇士今天（27號）淘汰獨行俠相隔2年重返總冠軍賽，柯瑞（Stephen Curry）還拿到聯盟本季最新設立的西區冠軍賽MVP獎盃，他強調堅持信念是最重要的，而勇士核心一路共同成長更是無可取代，這也是他

NBA／自責打得爛透了 唐西奇：會學習成為勇士

第5戰上半場僅得6分的唐西奇（Luka Doncic），下半場找回感覺力砍22分，一度幫助獨行俠從落後25分一路追到個位數差距，但面對勇士深厚團隊戰力，獨行俠最終也只能提前投降。 儘管無緣將戰線

NBA／8年內6闖總冠軍賽 勇士成史上第4隊

歷經兩年的重大傷兵麻煩和陣容重組問題，勇士揮別陰霾，在今年季後賽一路過關斬將，達成8年內6度闖進總冠軍賽的成就。 勇士成為1991到1998期間公牛王朝以來，首支在8年之內6度打進總冠軍賽的球隊

NBA／英國男星欲飾演喬丹傳記角色 遭本人婉拒

除了票房大賣的《怪物奇兵》和創造收視巔峰的《最後之舞》紀錄片，很多人或許會渴望看到有關籃球巨星喬丹（Michael Jordan）真人傳記電影上映。不過英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）透露

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。