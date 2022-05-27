NBA／巴克利「唱衰」勇士 遭球迷圍剿丟水瓶、衣服

勇士在今天西區冠軍賽第五戰以120：110擊敗獨行俠，搶下前進總冠軍賽門票。TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）之前曾表示看好獨行俠晉級，今天賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻擊，巴克利也不甘示弱，作勢拿起桌上的水杯想往球迷方向倒。

名人堂球星巴克利從西區冠軍賽一開始就力挺獨行俠，認為獨行俠是最佳球隊，還曾經穿獨行俠球衣講評、騎馬到直播會場等方式表達支持。舞外，他還不斷「唱衰」勇士、狠酸勇士球迷，發表「他們的球迷令人討厭，我想看這些人陷入痛苦之中。」等言論，讓勇士球迷十分憤怒。

TNT節目《Inside the NBA》今西區冠軍賽第五戰在勇士主場大通中心（Chase Center）外進行直播，勇士球迷不但在賽前狂噓巴克利「爛死了」，賽後勇士確定晉級後還繼續朝巴克利丟東西，巴克利也不甘示弱作勢下台揍人，一度要找球迷理論，場面一度變得十分火爆。

巴克利退休轉任分析師後就常對比賽結果做出預測，但多數都預言失敗，本季季後賽首輪獨行俠主將唐西奇（Luka Doncic）因受傷缺席前3場比賽，巴克利當時就表明看好爵士勝出，最終獨行俠以4：2獲勝。第2輪獨行俠面對聯盟龍頭太陽，巴克利同樣不看好獨行俠，認為太陽會晉級，沒想到獨行俠以4：3擊退太陽。西區冠軍賽獨行俠面對勇士，巴克利終於預測獨行俠勝出，最後他的預測還是失敗。

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