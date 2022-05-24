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NBA／霍福特4火鍋激情演出 泰托姆：他就是我們領袖

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
35歲的霍福特在今天繳出5分、13籃板、4阻攻的亮眼數據。 美聯社
35歲的霍福特在今天繳出5分、13籃板、4阻攻的亮眼數據。 美聯社

塞爾蒂克隊今天在東區冠軍賽第4戰，靠著嚴密的團隊防守讓熱火隊從首節就進攻大當機僅拿下11分，最終更以20分差距將戰局扳平，而禁區雙塔霍福特（Al Horford）與R.威廉斯（Robert Williams III）的優異防守表現更是成為綠衫軍今天贏球一大關鍵，球隊一哥泰托姆就直言，霍福特就是一直扶植他成長的推手之一。

35歲的霍福特在今天繳出5分、13籃板、4阻攻的亮眼數據，其中一次怒煽對手火鍋後「眺望遠方」的手勢，更是讓塞爾蒂克主場氣氛為之沸騰。

談到霍福特的表現，泰托姆說：「他就是我們的領袖，並且一直在扶植我成長，他一直都是最傑出的職業運動員，對他的表現我並不意外，他一直都很保護自己的身體，以及在這種大場面下做出貢獻。」

至於過去兩場比賽缺陣的R.威廉斯，在今天復出後上場19分鐘就有12分、9籃板、2阻攻的演出，且還讓對位的熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），從前一場拿下31分、10籃板、6助攻，變成僅有9分、6籃板、2助攻，在與R.威廉斯對位的比賽中更僅有平均8.3分、6.3籃板。

談到成功守下阿德巴約，R.威廉斯說：「我們互相掩護，並嚴守自己的位置，上一場比賽我不能上場，但我也注意到我們在防守端的一些漏洞，而今天我們將此填補上。」

威廉斯 塞爾蒂克 泰托姆

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