NBA／歸隊繳準大三元 史馬特：不能讓熱火比我們拚命

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克後衛史馬特（右）今天手感火燙。 路透社
塞爾蒂克後衛史馬特（右）今天手感火燙。 路透社

在系列賽首戰於下半場遭到熱火逆轉後，塞爾蒂克今天未再浪費領先優勢，在最多領先達到34分的情況下，以127：102將系列賽扳平，攻下24分、9籃板、12助攻的塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）就表示，今天的目標就是不能讓熱火打得比他們更拚命。

塞爾蒂克在系列賽首戰上半場打完還8分領先的情況下，卻在第三節被對手打出一波39：14的攻勢逆轉，而今天上半場打完塞爾蒂克再度取得25分領先，不過這次一他們沒有再讓煮熟鴨子飛走，在下半場將領先差距一度擴大到34分，打得熱火球迷都意興闌珊的提前離場，最終也成功將系列賽扳平。

談到球隊今天成功守住領先優勢，塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）說：「我們輸掉第一場比賽，但今天做了回應，我們都對於前一場比賽第三節的表現感到生氣，我們打得一點都不強硬，讓熱火站出來狠狠教訓了我們。」

尤多卡強調，球隊今天在戰術上與第一戰並無不同，差別就在於侵略性，「我們的球員不斷向他們發起挑戰，打了一場更強悍的賽事，我為球員感到驕傲，我們要做的就是匹配熱火的強度。」

塞爾蒂克今天不僅泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手攻下51分，傷癒復出的史馬特也有準大三元演出，談到自己的表現他說：「我只是走上球場，拿出最積極的表現。我一直都告訴自己要在這場比賽歸隊，我不在乎我是否感覺到疼痛，我今天最重要的工作就是不能讓熱火打得比我們更加拚命。」

塞爾蒂克 熱火 史馬特

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