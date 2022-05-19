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NBA／綠衫軍利多！史馬特東決G2有望回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

東區決賽第1戰吞敗，塞爾蒂克隊明天第2戰有望迎接防守大將史馬特（Marcus Smart）回歸，不過觸發健康安全協議中鋒霍福特（Al Horford）狀況仍未定。

兩名「綠衫軍」大將都缺席第1戰，史馬特是因對衛冕軍公鹿隊的上個系列賽第7戰重摔，造成右腳中足扭傷，不過狀況不是太嚴重，第2戰就有機會歸隊；霍福特的缺席就來得意外，塞爾蒂克球團直到賽前幾小時才知道禁區大將無法上陣。

布朗（Jaylen Brown）昨天第一戰後就提到，彼此要更自律，「顯然我們沒準備少了霍福特，我們完全沒準備少了他們兩個，這也不是藉口，我們必須打得更好。」

史馬特傷勢問題不大，明天就有機會上陣，不過霍福特歸期未定；按照規定，若有球員新冠肺炎檢測陽性，歸隊有兩種途徑，一個是間隔24小時的連續兩次PCR檢測都是陰性，或是檢測陽性後最快第4天和第5天的PCR檢測CT值超過30。

這已是霍福特第3次觸發健康安全協議，季前他就曾確診，去年12月再觸發健康安全協議。

今天塞爾蒂克教頭尤多卡（Ime Udoka）也身體微恙，所幸並非是染上新冠肺炎。

熱火首戰也少了後場球星羅瑞（Kyle Lowry），球團也宣布腿傷未癒的羅瑞明天繼續缺陣，這將是他連4場季後賽無法上場，今年季後賽累積第8場。

塞爾蒂克 史馬特 羅瑞

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