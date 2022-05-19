NBA／上半場掛蛋下半場高效15分 湯普森：從不氣餒

勇士隊今天以112：87大勝獨行俠隊，西區決賽拔得頭籌，「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）儘管上半場得分掛蛋，但不改變他的信心，下半場9投7中，全場13投7中仍有15分貢獻。

湯普森上半場4投0中，包括3次外線出手都沒把握，不過第三節在籃下打進第一球後，他就找回球感，湯普森說：「我很高興有個高效率的夜晚，如果命中率很低，回家的感受總是很差，所以我我很開心今晚的命中率。」

上半場沒有得分的湯普森也提到，儘管前兩節都沒進球，但自己從不氣餒，仍會尋求進球機會。

湯普森2019年6月的總冠軍賽第6戰傷了膝蓋十字韌帶，隔年11月又在訓練不甚造成阿基里斯腱撕裂，相隔941天才在本季回歸；季後賽他仍是勇士重要戰力，目前12場得分都達兩位數，上個系列賽碰灰熊隊的第6戰更轟下30分，延續個人的「第6戰傳說」。

勇士今天先發5人得分都達兩位數，波爾（Jordan Poole）板凳出發也貢獻19分，點點開花下拿下首戰。系列賽第2戰將於台灣時間周六早上9點登場。

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