NBA／和布魯克斯沒心結 小裴頓西決回歸不樂觀

勇士隊後衛小裴頓（Gary Payton II）西區準決賽第2戰成傷兵，在灰熊隊對手布魯克斯（Dillon Brooks）下重手犯規下造成手肘骨折，當時兩隊還上演一番「口水戰」，不過當事人今天透露，和布魯克斯已聊過，雙方沒有疙瘩，這起事件已經落幕。

「我們談過了，沒事了。」小裴頓表示，知道布魯克斯並非故意，就是籃球場上的動作，「沒有不好的感受，沒有不爽，都很好，這就是季後賽籃球。」

小裴頓是5月4日成傷兵，至少會缺席2周，還有說法是手肘骨折必須打石膏3到6周，幾個月才能恢復正常行動，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也說，並不會說小裴頓西區決賽直接報銷，但對於小裴頓的回歸並不樂觀。

「我們不會將他直接排除在整個西區決賽之外，我們也不會說他會上場，他出賽的機會不大，但我認為還是有可能。」柯爾說。

勇士已經等到西區決賽對手出線，獨行俠隊今天第7戰大勝西區龍頭太陽隊，台灣時間周四將和勇士展開爭奪總冠軍賽們票的對決，小裴頓承認傷處就是需要時間恢復，「每天都有愈來愈好，感覺漸入佳境，但這需要時間，我們不會為我能不能上場去設定時間點，一天一天來，希望我們能有多點時間。」

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