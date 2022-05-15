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NBA／史陶德邁爾再爆料 哈登G6故意擺爛想弄走總教練

聯合新聞網 / 綜合報導
史陶德邁爾認為哈登G6在擺爛。 路透
史陶德邁爾認為哈登G6在擺爛。 路透

前籃網隊助理教練史陶德邁爾（Amare Stoudemire）離開球隊後頻頻爆料，繼先前批評哈登（James Harden）體態管理不佳、自我要求不夠之後，昨天他又在《ESPN》節目上表示哈登在日前季後賽次輪G6故意擺爛，就是為了讓主帥瑞佛斯（Doc Rivers）趕緊走人。

「我認為哈登就是故意的，因為他不想讓瑞佛斯繼續擔任76人總教練，他過去就已經有過這種不良紀錄，只要他不喜歡一些事情，在場上時，他就會故意不好好打球。」史陶德邁爾說道。

此外，哈登昨天被問到自己下半場僅2投0中的表現，是否因瑞佛斯的戰術造成時，他對此不願回應，僅說：「下個問題！」史陶德邁爾指出，哈登刻意閃避有關瑞佛斯的問題，也是他想弄走瑞佛斯的證據。

今年季後賽開打前，瑞佛斯曾公開放話表示哈登的大腿傷勢已經沒有任何問題，外傳這和哈登自己所認知的傷勢狀況不同，也讓哈登心存不滿。諷刺的是，76人隊總管莫雷（Daryl Morey）昨天已宣布繼續由瑞佛斯出任球隊下季的主帥，哈登再怎麼故意擺爛，也已經無法改變這個事實。

哈登 史陶德邁爾 76人 Doc Rivers

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