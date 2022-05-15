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NBA／輔佐浪花兄弟有功 林書豪大讚G聯盟前隊友波爾

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪(左)與波爾曾是G聯盟隊友。 擷圖自推特
林書豪(左)與波爾曾是G聯盟隊友。 擷圖自推特

NBA昨天（14日）的兩場季後賽次輪G6賽事比分幾乎一路緊咬，離開NBA舞台已3年的林書豪也相當關注賽況，昨天賽後他在推特特別提到去年在G聯盟的隊友波爾（Jordan Poole），大讚當他手感火燙時，再加上「浪花兄弟」的進攻火力，勇士根本沒有人守得住。

去年在G聯盟時曾和林書豪當過隊友的波爾本季打出不凡身手，與原有的浪花兄弟組成「海嘯兄弟」，林書豪發文寫道：「身為波爾的前隊友，我為他感到非常開心。他是很棒的人，很出色的選手，當他手感火燙時，就能在進攻端幫助柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson），基本上沒有人守得住勇士。」

波爾在勇士與灰熊系列賽的前3場命中率都超過5成，合計砍了78分，不過後3場狀態明顯下滑，昨役從板凳出發，整場15投僅4中，貢獻12分、3籃板、2助攻。

雖然灰熊最終遭勇士淘汰，不過林書豪也給予灰熊高度評價：「灰熊真的不害怕任何對手，例行賽時他們在少了莫蘭特（Ja Morant）的情況下應戰，給了他們能與任何人匹敵的信心。話雖如此，我還是得說，那些說灰熊沒有莫蘭特還打得比較好的人，應該自動被註銷推特帳號。」

灰熊 勇士 波爾 林書豪

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