NBA／輔佐浪花兄弟有功 林書豪大讚G聯盟前隊友波爾

NBA昨天(14日)的兩場季後賽次輪G6賽事比分幾乎一路緊咬,離開NBA舞台已3年的林書豪也相當關注賽況,昨天賽後他在推特特別提到去年在G聯盟的隊友波爾(Jordan Poole),大讚當他手感火燙時,再加上「浪花兄弟」的進攻火力,勇士根本沒有人守得住。

去年在G聯盟時曾和林書豪當過隊友的波爾本季打出不凡身手,與原有的浪花兄弟組成「海嘯兄弟」,林書豪發文寫道:「身為波爾的前隊友,我為他感到非常開心。他是很棒的人,很出色的選手,當他手感火燙時,就能在進攻端幫助柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson),基本上沒有人守得住勇士。」

波爾在勇士與灰熊系列賽的前3場命中率都超過5成,合計砍了78分,不過後3場狀態明顯下滑,昨役從板凳出發,整場15投僅4中,貢獻12分、3籃板、2助攻。

雖然灰熊最終遭勇士淘汰,不過林書豪也給予灰熊高度評價:「灰熊真的不害怕任何對手,例行賽時他們在少了莫蘭特(Ja Morant)的情況下應戰,給了他們能與任何人匹敵的信心。話雖如此,我還是得說,那些說灰熊沒有莫蘭特還打得比較好的人,應該自動被註銷推特帳號。」

As Jordan Poole's former teammate, I cant be happier for him! Great dude, great hooper. And when JP is hot and can supplement Steph/Klay's offense, GSW is basically unguardable #GSWvsMEM