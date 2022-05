NBA／聯盟新增分區冠軍賽MVP 以柏德及魔術強森命名

美國職籃NBA今天宣布,增設東、西區冠軍賽最有價值球員獎,將以名人堂球星柏德、魔術強森為名。

法新社報導,東區冠軍賽MVP獎名是前波士頓塞爾蒂克超級球星為名的柏德獎(Larry Bird Trophy);西區冠軍賽MVP獎名是洛杉磯湖人傳奇球星為名的魔術強森獎(Earvin "Magic" Johnson Trophy)。

Larry Bird and Earvin “Magic” Johnson helped define the modern NBA with their individual brilliance and team success in the 1980s. The two NBA legends are honored as the namesakes for the trophies that will now be awarded each year to the Eastern & Western Conference Finals MVPs. pic.twitter.com/9G5oiCvEfV — NBA (@NBA) May 12, 2022

魔術強森說:「名字將被放在西區冠軍賽MVP獎盃上,我感到十分榮幸。獲獎球員在攻防兩端都得表現出色,要幫助隊友打得更好,並帶領他們的球隊走向籃球最偉大的舞台。」

I need to have a Larry Bird MVP trophy in my championship room to take it to the next level! It’s an honor to share this MVP award platform with the great Larry Bird. https://t.co/QBdrex4ReW pic.twitter.com/ePlqK4BzJD — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 13, 2022

柏德與魔術強森是1980年代NBA最著名的「死對頭」,兩人的對決也激發出現代NBA的風格。

柏德說:「我很榮幸自己的名字能和東區冠軍賽MVP連在一起。」

Larry Bird learns about the new Larry Bird Trophy, awarded to the Eastern Conference Finals MVP, from NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer, Mark Tatum. pic.twitter.com/CTdvhPI20y — NBA History (@NBAHistory) May 12, 2022

東、區冠軍獎盃也會印上NBA偉大球員名字。東區冠軍為「庫西盃」(Bob Cousy Trophy),西區冠軍為「羅伯森盃」(Oscar Robertson Trophy)。

1984年以來,NBA總冠軍獲頒的「歐布萊恩盃」(Larry O'Brien Trophy),是以NBA前總裁所做的命名,獎盃設計後來有些微改變。2009年起頒給總冠軍賽MVP、以前塞爾蒂克傳奇羅素(Bill Russell)為名的獎盃也是。

