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NBA／灰熊打臉柯瑞「打爆」宣言 布魯克斯：我們只想贏球

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
灰熊用一場大勝打臉柯瑞。 美聯社
灰熊用一場大勝打臉柯瑞。 美聯社

灰熊隊今天在主場靠著7人全隊得分上雙的多點開花火力，於主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下大勝勇士隊39分，不僅將系列賽帶入第6戰，也回擊了勇士主控柯瑞（Stephen Curry）賽前說要打爆（Whoop that trick）灰熊的說法。

勇士主控柯瑞於今天第5戰賽前，在接受媒體訪問時談到今天的比賽計畫，並以灰熊主場的口號「打爆他們（Whoop that trick）」來回應，不過在今天比賽中背水一戰的灰熊卻反倒讓勇士吞下近年季後賽最難堪的一場敗仗。

今天攻下12分並在防守端有亮眼表現的灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）賽後表示，自己並未聽聞柯瑞的訪問，「我沒有注意到這些，但我們都知道必須贏下這場比賽，我不在乎他這樣說是不是想要火上澆油，但那些都不重要。」

灰熊貝恩場上正負值更來到平季後賽紀錄的「+46」。 美聯社
灰熊貝恩場上正負值更來到平季後賽紀錄的「+46」。 美聯社

至於貝恩（Desmond Bane）則是灰熊今天三位拿下21分的球員之一，而他的場上正負值更來到平季後賽紀錄的「+46」，追平詹姆斯（LeBron James）與巴特勒（Jimmy Butler），談到球隊今天表現他說：「我們更加專注，並明白這場比賽的重要性，我們會努力把比賽再帶回到這，這是我們的目標，不管人們認不認為我們能做到這件事，但我們始終相信，並且不會給自己任何限制。」

至於勇士今天雖然輸球，但在比賽最後階段灰熊主場球迷高呼「打爆他們（Whoop that trick）」口號，並揮起毛巾來回應柯瑞時，勇士格林（Draymond Green）也隨雞起舞，賽後他說：「我不認同大家只在贏球時與球迷有互動，我很欣賞今晚灰熊主場的觀眾。」

在將戰線延長到第6戰後，灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）也透露下一戰莫蘭特將會持續缺陣，不過談到球隊今天表現，他說：「我必須引用球員說過的話『我們板凳很深厚，不管缺少誰，我們都會努力贏球』。」

灰熊 勇士 柯瑞

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