NBA／傳約柯奇連莊 再獲選年度最有價值球員
根據多家媒體報導，美國職籃NBA丹佛金塊隊塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokic）風光連莊，連續第2季獲選聯盟年度最有價值球員（MVP）。
報導說，曾4度入選全明星隊的約柯奇在決選力克費城76人的恩比德（Joel Embiid）和密爾瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）勝出，結果將於本週稍後正式宣布。
約柯奇上季也獲選NBA最有價值球員，他本季多項數據在NBA領先群雄，包括19次演出大三元。他每場平均拿下27.1分、13.8個籃板，還有7.9次助攻，率領金塊拿下西區第6種子，但在季後賽首輪就遭金州勇士淘汰。
約柯奇是NBA首位單季拿下2000分、1000個籃板和500次助攻的球員。
恩比德是本季得分王，每場平均拿下30.6分，並有11.7個藍板和4.2次助攻的表現。安特托昆博平均每場拿下29.9分和11.6個籃板，還有5.8次助攻。
2022NBA季後賽賽程與戰績
▪ 東區季後賽對戰表
▪ 西區季後賽對戰表
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