NBA／莫蘭特遭故意弄傷？灰熊隊友為對手說話：波爾不髒

勇士和灰熊此輪系列賽爭議不斷，昨波爾（Jordan Poole）伸手拉扯莫蘭特(Ja Morant)膝蓋導致灰熊這名大將第四戰能否上場仍是未知數，正當外界對波爾該舉動議論紛紛時，莫蘭特隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）竟出面替對手說話，表示「波爾並不髒」。

莫蘭特是在第四節面對勇士兩人包夾時，被協防的波爾伸手拉扯了右膝蓋，隨後莫蘭特就一拐一拐退場，賽後灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）也要求聯盟檢視波爾的行為，由於這已經不是該系列賽首度發生指控對方球員故意弄傷自家球員的爭議，可見雙方的氣氛已陷入一觸即發的局面。

不過傑克森賽後談到了莫蘭特的傷勢，他認為「莫蘭特受傷很不幸，沒有人想看到這樣的事情發生，但波爾顯然不是故意的，沒有人打球是骯髒的，這就只是一件不幸的事發生而已。」

傑克森幫對手說話的舉動讓外界相當意外，不過其實兩人私底下交情甚好，傑克森和波爾從高中到大學都是隊友，皆於1999年出生，2017年又一起進到密西根州大，只是傑克森比波爾早一年投入選秀。

Jaren Jackson Jr. weighed in on the Ja-Poole play pic.twitter.com/wUzPlXdl0B — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 8, 2022

商品推薦