NBA／布克賽後狂誇領導能力強 保羅聽得心花怒放

寶刀未老的太陽隊主控保羅（Chris Paul）今天當起「第四節先生」，個人單節攻下14分，帶領球隊甩開獨行俠的糾纏，終場以129：109在西區次輪收下2連勝。太陽雙槍之一的布克（Devin Booker）則在賽後記者會上狂讚老大哥，誇得保羅心花怒放，忍不住笑了出來。

明天將度過37歲生日的保羅今天照樣火力全開，攻下28分，其中有14分集中在決勝節，布克則攻下全隊最高的30分，比賽後段更連砍3顆三分球，兩人攜手將原本被追近的分差再度拉大，團隊單節一口氣灌進40分，最終帶走勝利。

賽後記者會上，布克不斷讚揚保羅的表現有多「神」：「我們每次看到都還是覺得很不可思議，但我們並不感到意外，這就是他展現出的奪勝意志。」布克也提及保羅出眾的領導能力，表示在老大哥的領導下，他讓所有球員都打得輕鬆自在，而且他總能搶先一步預判之後的狀況。

布克的一誇再誇讓坐在一旁的保羅忍不住露出微笑，布克說：「我不想再帶你們重溫我5歲時的場景，但當時我跟我爸一起看球，他（保羅）就已經是個掌控球場一切的男人，我很崇拜他打球的方式。」

不過，布克這番話顯然誇張了，因為根據布克1996年出生推算，他5歲時，保羅根本還未登上NBA，保羅是在2005年選秀會才被當時的紐奧良黃蜂選走，該年賽季他也抱走最佳新秀獎項。

"I don't want to take you back to when I was five years old again." Devin Booker joking about how the soon 37-year-old Chris Paul plays as Paul scored 14 of his 28 in the 4th of #Suns Game 2 win over #Mavs. #NBAPlayoffs #NBAPlayoffs2022 pic.twitter.com/E62kwEbzeV — Duane Rankin (@DuaneRankin) May 5, 2022

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