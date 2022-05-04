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NBA／布魯克斯打傷小裴頓 柯爾怒批：違反基本準則

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
勇士總教練柯爾賽後嚴正批評布魯克斯對小裴頓的犯規行為，認為他已經違反球員基本準則。 美聯社
勇士總教練柯爾賽後嚴正批評布魯克斯對小裴頓的犯規行為，認為他已經違反球員基本準則。 美聯社

灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）在今天與勇士的比賽首節開打後不到3分鐘，就因為一次對勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）的二級惡意犯規遭到驅逐出場，而小裴頓也因為倒地時左手撐地受傷退場，賽後勇士總教練也嚴正批評布魯克斯的犯規行為，認為他已經違反球員基本準則。

上個系列賽表現搶眼的布魯克斯，在與勇士系列賽首戰僅攻下8分後，今天開賽後不到3分鐘，就在一次摧毀小裴頓快攻的防守過程中，因右手揮擊打中小裴頓頭部，導致他重心不穩摔倒在地，且撐地板的左手因此受傷提前退場，經過X光檢查後確定為左手肘骨折，將於明天進行核磁共振檢查，評估進一部傷勢狀況。

而布魯克斯這個舉動也引發勇士教練與球員的不滿，其中勇士總教練柯爾就在布魯克斯遭到驅逐出場時大喊「給我滾出去，布魯克斯！」並在賽後受訪時批評布魯克斯的行為，「我不知道這是不是故意的，但這真的很髒。季後賽本來就有更多肢體接觸，每個人也會拚盡一切，但有一個準則是球員永遠都會遵循的，那就是你不能在別人在半空中時，做出可能危害到他生涯的舉動，像是打他的頭。」

柯爾強調，小培頓過去6年來在聯盟中一直在努力爭取自己的地位，現在他終於找到一個家，「在這個他生命中的重要時刻，卻有一個人在他跳到半空中時打他的頭。」

勇士 柯爾 灰熊

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