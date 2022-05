NBA／布魯克斯打傷小裴頓 柯爾怒批：違反基本準則

灰熊布魯克斯(Dillon Brooks)在今天與勇士的比賽首節開打後不到3分鐘,就因為一次對勇士後衛小裴頓(Gary Payton II)的二級惡意犯規遭到驅逐出場,而小裴頓也因為倒地時左手撐地受傷退場,賽後勇士總教練也嚴正批評布魯克斯的犯規行為,認為他已經違反球員基本準則。

上個系列賽表現搶眼的布魯克斯,在與勇士系列賽首戰僅攻下8分後,今天開賽後不到3分鐘,就在一次摧毀小裴頓快攻的防守過程中,因右手揮擊打中小裴頓頭部,導致他重心不穩摔倒在地,且撐地板的左手因此受傷提前退場,經過X光檢查後確定為左手肘骨折,將於明天進行核磁共振檢查,評估進一部傷勢狀況。

Dillon Brooks was ejected for this flagrant 2 on Gary Payton.



pic.twitter.com/uO3ZKrNciJ