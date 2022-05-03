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NBA／只有唐西奇飆分不夠 基德盼其他球員挺身而出
生涯第一次打NBA季後賽分區準決賽，獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）狂轟45分外帶12籃板和8助攻，但「準大三元」仍沒扳倒西區頭號種子太陽隊，獨行俠以114：121吞敗，讓教頭基德（Jason Kidd）直說，需要球隊有更多人挺身而出。
這是唐西奇第4個NBA球季，前兩年季後賽獨行俠都在首輪敗給快艇隊，今年終於突破首輪魔咒，但今天西區準決賽碰太陽全場落後，就算唐西奇飆分，太陽仍留下主場勝利。
獨行俠教頭基德認為，唐西奇已經表現夠全面，能禁區得分、外線進球，中距離也沒問題，也能製造隊友機會，「我認為他表現傑出，我們需要其他人來加入這場派對。」
季後賽首輪面對爵士隊，獨行俠後衛布朗森（Jalen Brunson）發揮出色，不過今天16投6中僅拿13分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）8投3中也只有8分挹注，沒能成功扮演輔助角色。
太陽教頭威廉斯（Monty Williams）說，不管何時都不樂見對手一場比賽拿下45分，「但我看到他們的助攻數，只有16次，克萊柏（Maxi Kleber）有投進幾顆三分，但整體來說，沒有太多人有所作為。」
今天出手30次的唐西奇提到，球隊要再往禁區攻擊，「當我們這樣做，我們可以輕鬆得分。」
2022NBA季後賽賽程與戰績
▪ 東區季後賽對戰表
▪ 西區季後賽對戰表
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