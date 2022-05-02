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NBA／記者爆太陽實施宵禁 保羅用藍色帽子回應暗示胡扯

聯合新聞網 / 綜合報導
記者爆料保羅（右）在作客紐奧良時制訂出宵禁要求，保羅今天也親自出面回應該報導。（美聯社）
記者爆料保羅（右）在作客紐奧良時制訂出宵禁要求，保羅今天也親自出面回應該報導。（美聯社）

西區龍頭太陽順利闖進季後賽第二輪，保羅（Chris Paul）當然是頭號功臣，不過根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料，為了能讓隊友專注在球場上，保羅在作客紐奧良時制訂出宵禁要求，只要待在紐奧良晚上時間就不准外出，不過保羅今天也親自出面回應該報導。

根據記者溫德霍斯特透露，太陽在作客紐奧良時隊內實施宵禁，但提出這項規定的不是總教練威廉斯（Monty Williams），而是主控保羅。

保羅的職業生涯就是從紐奧良開啟，他相當清楚當地夜生活多采多姿，如果隊友作客期間晚上去夜店狂歡，勢必會影響隔天比賽的發揮，所以他訂出宵禁時間，球員可以外出，但必須在規定的時間內回到飯店，他還在飯店留了一個公共房間，讓球員可以避免無聊一起打發時間。

不過保羅稍早站出來闢謠否認，他在該報導底下留言區雖然沒有寫出任河一個字，帶卻回覆了一個藍色帽子的圖案，而在美國俚語中，帽子意味著胡扯、瞎說，此外他的隊友麥基（JaVale McGee）也在推特回嗆「叫溫德霍斯特不要再亂編了」，看的出來極力想否認報導的內容。

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