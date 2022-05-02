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NBA／安比德缺席前兩戰 熱火羅瑞G1也缺陣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
安比德。法新社
安比德。法新社

NBA季後賽第二輪今天全面展開，76人隊和熱火隊台灣時間明天也將展開對決，首輪成傷兵的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）不會隨隊前往邁阿密，代表前2戰都將缺席，但球隊樂觀評估安比德有機會在第3戰或第4戰回歸。

美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，安比德因季後賽首輪第6戰造成眼眶骨折和腦震盪，不會進行客場之旅，不過美國時間周三將進行進一步檢查，有機會確定何時能歸隊。

這已是安比德今年季後賽遇到的第2次運動傷害，先前他大拇指韌帶撕裂，但第3戰受傷的他仍帶傷繼續出戰暴龍隊，預計賽季結束才會動刀治療。

76人少了當家中鋒，熱火首戰也確定有大將缺陣，球團已經宣布，控球後衛羅瑞（Kyle Lowry）明天不會上陣，羅瑞因腿部傷勢已經缺席首輪碰老鷹隊的第4戰和第5戰。

不只羅瑞缺陣，熱火球團將當家球星巴特勒（Jimmy Butler）以及赫洛（Tyler Herro）、莫里斯（Markieff Morris）、馬丁（Caleb Martin）、史特魯斯（Max Strus）和塔克（P.J. Tucker）都列入出賽成疑名單中，使明天登場的第1戰再添不確定性。

安比德 76人 羅瑞

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