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NBA／Kobe菜鳥年實戰球衣拍賣 料1.48億元成交破紀錄

中央社 / 加州拉古納尼古爾30日綜合外電報導
美國職籃NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的球衣。 美聯社
美國職籃NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的球衣。 美聯社

美國職籃NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）在菜鳥年穿著打過兩場季後賽的球衣將進行拍賣，預料最高可賣到新台幣約1.48億元。

美聯社報導，SCP拍賣公司（SCP Auctions）的柯勒（David Kohler）今天表示，這件Kobe於1996-97球季穿過的實戰球衣，將於5月18日起在線上競標，預料成交價可達300萬到500萬美元（約新台幣8925萬至1.48億元）之間。

他說：「我們認為有機會翻新籃球球衣拍賣紀錄。」

柯勒表示，不願透露身分的賣家收藏這件Kobe球衣25年之後，決定割愛。

賣家找上柯勒，是因去年另一件Kobe的菜鳥球衣以369萬美元（約新台幣1.09億元）價格落槌。那件Kobe在比賽中穿過，上面還有他親筆簽名的黃色球衣，是目前史上拍賣價格最高的球衣。

同樣在去年，一張Kobe菜鳥年的球員卡以180萬美元（約新台幣5355萬元）賣出。

即將拍賣的這件球衣，是Kobe於1997年4月13日對上猶他爵士、同年4月17日對上沙加緬度國王，在洛杉磯湖人的舊球場比賽時所穿著，背號8號的球衣。

Kobe穿著同樣一件球衣，於當年5月8日、10日在湖人主場進行的西區季後賽對上猶他爵士；8日的比賽，湖人靠Kobe攻下19分獲勝，10日的比賽Kobe只獲9分，湖人吞敗。

那是Kobe的菜鳥年，當季湖人雖打進季後賽，但以1比4不敵爵士。

柯勒表示，這件球衣已獲獨立鑑定人認證為真品，他們將球衣與照片作了比對，過程中也檢視了那件球衣一些特殊的地方。那件球衣也和Kobe在1997年球員卡上的一樣，球衣上也有NBA慶祝50週年的特殊標誌。

柯勒提到，即便Kobe已經過世兩年，但他的紀念品在市場上「仍非常搶手」。

柯勒說：「前提要是真貨。大家真的很愛他。」

2020年1月6日，Kobe搭乘的直升機墜毀於加州，造成Kobe、他13歲女兒吉安娜（Gianna），以及機上其他7人全部不幸罹難。

這次拍賣將於6月4日結束。

Kobe 湖人 爵士

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