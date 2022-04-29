NBA／鵜鶘遭淘汰放眼未來 麥凱倫：看到所有人的進步

鵜鶘在今天以109：115不敵太陽後，季後賽首輪以2：4止步，對於陣中多位年輕球員無季後賽經驗，仍與戰績龍頭太陽一路拉鋸，季中加盟的鵜鶘射手麥凱倫（C.J. McCollum）就直言看到年輕球員的成長，證明了他們的努力有所回報。

鵜鶘儘管本賽季面臨了主力前鋒威廉森（Zion Williamson）賽季報銷的狀況，導致開季前13場比賽僅拿下1勝，不過隨著年輕陣容的成長以及季中交易來拓荒者射手麥凱倫後，狀況漸入佳境，並以西區第9名晉級附加賽之後，先後淘汰了傳統勁旅馬刺與湖人。

儘管季後賽首輪面對太陽各方都不看好，不過年輕的鵜鶘仍在第2、4戰從太陽手中搶下勝利，其中生涯首度打季後賽的英格倫（Brandon Ingram）更有系列賽平均27分、6.2籃板、6.2助攻的全能演出，讓鵜鶘的未來性備受期待。

季中被交易至鵜鶘的麥凱倫立刻成陣中老大哥，賽後肯定小老弟的進步。 美聯社

其中身為球隊老大哥的麥凱倫在談到幾名年輕球員的表現時說：「瓊斯（Herbert Jones）打得很棒，不僅能投籃還證明了自己的防守能力，另外艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、墨菲（Trey Murphy III）也是，看到所有人的進步，證明了他們的努力有所回報。」

下賽季鵜鶘將有望迎回當家球星威廉森，加上英格倫經過經過今年季後賽的洗禮後，證明了自己的球星價值，球評巴克利（Charles Barkley）就說：「英格倫已經證明自己是個球星，我必須向（鵜鶘總經理）葛里芬（David Griffin）致敬，他把他的工作做得很出色。」

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