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NBA／卡珍斯在金塊找到落腳處 勇士柯爾欣慰：替他感到高興

聯合新聞網 / 綜合報導
卡森斯季後賽首輪面對勇士替補表現不俗，下一季或許有機會繼續留在金塊。 美聯社
卡森斯季後賽首輪面對勇士替補表現不俗，下一季或許有機會繼續留在金塊。 美聯社

近年來多次經歷傷病的金塊隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）終於找到落腳處，季後賽首輪他雖不敵前東家勇士，但面對過去的子弟兵，勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）讚揚他歷經地獄般的傷病後還能重返賽場、打出成績：「我由衷地替卡森斯感到高興。」

31歲的卡珍斯於2010年選秀會第五順位被國王挑中，效力沙加緬度6個賽季後他轉戰鵜鶘，打出生涯最佳表現、第4度入選明星賽。然而好景不常，他在2018年初一場例行賽不慎扭傷左腳，經檢查為阿基里斯腱斷裂，之後開啟了他在NBA的流浪之路。

進入休賽季，鵜鶘的報價低於卡森斯的期待，他因而投身自由市場，不過一直乏人問津，最終他主動聯繫勇士，雙方簽下一年530萬美金（約新台幣1億5658萬元）合約。

然而，卡珍斯的傷病地獄仍未結束，他又先後遭遇左腳股四頭肌撕裂、前十字韌帶撕裂，但他仍努力復健回到NBA賽場，過去3年輾轉流連湖人、火箭、快艇，本季被公鹿釋出後，三度與金塊簽下10天短約，並在2月底獲金塊肯定，簽下本賽季剩餘合約。

季後賽首輪面對勇士的5場比賽卡珍斯都有上場，他場均出賽11.4分鐘，可攻下10.6分、3.4籃板、1.2助攻，投籃命中率65.5％。今天的賽後記者會上，柯爾除了讚賞金塊的表現，也特別提及曾經的子弟兵卡森斯。

「不得不說我有多替卡珍斯感到高興，」柯爾說，「我當然很想贏金塊，但那傢伙幾年前也曾拚了命地為我們付出。他經歷過阿基里斯腱撕裂的地獄，他是一個很棒的人，在勇士，他也是很棒的隊友。能看到他現在表現得這麼好，我由衷地感到開心。我可以說，現在我們贏了，但卡珍斯這個系列賽打得很棒。」

卡森斯 金塊 勇士 柯爾 DeMarcus Cousins

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