NBA／卡珍斯在金塊找到落腳處 勇士柯爾欣慰：替他感到高興

近年來多次經歷傷病的金塊隊中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins)終於找到落腳處,季後賽首輪他雖不敵前東家勇士,但面對過去的子弟兵,勇士隊教頭柯爾(Steve Kerr)讚揚他歷經地獄般的傷病後還能重返賽場、打出成績:「我由衷地替卡森斯感到高興。」

31歲的卡珍斯於2010年選秀會第五順位被國王挑中,效力沙加緬度6個賽季後他轉戰鵜鶘,打出生涯最佳表現、第4度入選明星賽。然而好景不常,他在2018年初一場例行賽不慎扭傷左腳,經檢查為阿基里斯腱斷裂,之後開啟了他在NBA的流浪之路。

進入休賽季,鵜鶘的報價低於卡森斯的期待,他因而投身自由市場,不過一直乏人問津,最終他主動聯繫勇士,雙方簽下一年530萬美金(約新台幣1億5658萬元)合約。

然而,卡珍斯的傷病地獄仍未結束,他又先後遭遇左腳股四頭肌撕裂、前十字韌帶撕裂,但他仍努力復健回到NBA賽場,過去3年輾轉流連湖人、火箭、快艇,本季被公鹿釋出後,三度與金塊簽下10天短約,並在2月底獲金塊肯定,簽下本賽季剩餘合約。

季後賽首輪面對勇士的5場比賽卡珍斯都有上場,他場均出賽11.4分鐘,可攻下10.6分、3.4籃板、1.2助攻,投籃命中率65.5%。今天的賽後記者會上,柯爾除了讚賞金塊的表現,也特別提及曾經的子弟兵卡森斯。

「不得不說我有多替卡珍斯感到高興,」柯爾說,「我當然很想贏金塊,但那傢伙幾年前也曾拚了命地為我們付出。他經歷過阿基里斯腱撕裂的地獄,他是一個很棒的人,在勇士,他也是很棒的隊友。能看到他現在表現得這麼好,我由衷地感到開心。我可以說,現在我們贏了,但卡珍斯這個系列賽打得很棒。」

Kerr saluted Boogie Cousins after the Warriors-Nuggets series ended in five games 🤝 pic.twitter.com/2WFr2AraAN