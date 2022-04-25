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NBA／鵜鶘菜鳥建功 保羅單場失誤超越前3戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
保羅。 法新社
保羅。 法新社

已經少了頭號得分手布克（Devin Booker)，太陽隊當家球星保羅（Chris Paul）今天又遭鵜鶘隊嚴防，全場8投2中僅得4分，無法助隊拿下西區季後賽首輪的第4戰勝利，遭鵜鶘以118：103扳平系列賽。

受制於鵜鶘菜鳥後衛瓊斯（Herb Jones）的防守，保羅今天得分遠低於前3場系列賽，上場35分鐘僅拿4分還出現3失誤，單場的失誤總數就超越前3場總數。

「這場就像舊NBA的比賽。」傳出11助攻的保羅說，他比賽中還問過裁判，到底是活在過去比賽還是當代的NBA，「我有幸兩者都參與，無論如何，不管是哪種，都必須盡快適應，找出對應方法。」

36歲的保羅第2戰和第3戰合計傳出28次助攻且沒有任何失誤，前3場的平均得分更有25分；今天他仍有11助攻演出，但出現3失誤，4分也遠低於前3戰。

幾乎全場緊跟保羅的瓊斯說，他就是試著積極看守保羅，在身體上給予加壓，他說：「我覺得這是我們比賽中很重要的一部分，尤其是季後賽。」

太陽教練威廉斯（Monty Williams）肯定鵜鶘的努力，但對於今天哨音直接表達不滿；鵜鶘今天上罰球線42次、拿下32分，太陽全場僅罰15球，從罰球線拿下10分。

保羅 鵜鶘

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