NBA／老教頭丹東尼回憶林來瘋 「執教生涯最美好的事」

相信在不少台灣球迷心目中，「林來瘋」是段難忘又美好的經歷，對時任尼克隊教頭丹東尼（Mike D'Antoni）而言又何嘗不是如此？近日他在前NBA球員瑞迪克（J.J. Redick）的節目上回憶這段往事，他表示「林來瘋」至今仍是他執教生涯最美好的事，但也坦言對於林書豪的發跡自己其實始料未及。

丹東尼開玩笑地說：「我很想說我有預料到這一切，但我絕對沒有。」他表示，自己先讓林書豪在面對勇士時上場，但他的表現並不出色，甚至還有幾次失誤，於是他決定讓林書豪垃圾時間時再上場。

作客勇士的比賽結束後，林書豪還跑去問教頭「要不要把自己的車子從西岸移回東岸」，丹東尼心想林書豪大概快被釋出了，於是回答：「再看看吧，先不要移車。」

不過，時任尼克隊助理教練亞特金生（Kenny Atkinson）和丹東尼的哥哥大丹（Dan D'Antoni）終於說服他「給林書豪一個機會」，丹東尼雖還是認為林書豪沒潛力，但還是讓他上場了：「當時就是這樣，接著就大爆炸了，我們好像八連勝，林投了幾次致勝一擊。團隊化學效應破表，那是很棒的一段旅程。」

林來瘋過程中最為人津津樂道的莫過於對決布萊恩（Kobe Bryant）所領軍的湖人他拿下38分，丹東尼笑著表示，林書豪當時賽後本想「嗆聲」：「現在布萊恩應該知道我的名字了吧。」但最終仍不敢說出口。

「林來瘋」10周年了，這在丹東尼心中留下深刻的印象，他也自嘲自己執教生涯從未奪過總冠軍，否則就林來瘋在他心目中就要退居第二名了。

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