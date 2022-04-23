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NBA／要保羅別傳球只投籃 艾頓：我們需要他這樣做

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

儘管球隊主力射手布克（Devin Booker）因傷缺陣，但太陽隊在今天與鵜鶘隊的系列賽第3戰，靠著36歲的保羅（Chris Paul）在第四節猛轟19分的表現，以114：111取得2：1優勢，談到第四節充滿進攻侵略性的表現，保羅賽後透露其實自己只是聽取隊友艾頓（Deandre Ayton）的建議停止傳球。

太陽布克在系列賽第二戰發生右腿拉傷，將缺席至少2至3周的情況下，今天來到鵜鶘主場可說是背水一戰，不過老將保羅在今天一肩挑起勝負重任，全場進帳28分中有19分是在第四節拿下，並送出14次助攻且0失誤，幫助太陽最終以3分差距取勝。

談到在第四節挺身而出，保羅賽後透露自己只是聽取了艾頓的建議，「我只是扮演我好自己的角色，並且在最後階段命中了幾球，並且試圖保持侵略性和聽取艾頓給我的建議（停止傳球、多投籃）。」

保羅今天第四節10次出手命中7球，其中包括中距離跳投5投5中，艾頓在談到給保羅的建議時說：「我跟保羅說，他們的防守恢復正常範圍，我們需要你的投籃，而他做到了，這就像是他去年在第四節接管戰局時的感覺。」

根據ESPN統計數據，這已經是保羅生涯第4度在第四節有單節19分以上的表現，且他還連續兩場比賽送出14次助攻、0失誤，創下聯盟自1978年聯盟採計失誤數據以來，季後賽連續兩場比賽0失誤但合計送出最多（28次）助攻的紀錄，之前的最高紀錄為2001年史塔克頓（John Stockton）的20助攻。

而多年來與保羅多次在場上對壘，但今年成為保羅場上隊友的麥基（JaVale McGee）說：「每次跟他對抗總會讓我留下深刻印象，他總在做同樣的事，整場比賽都在讓隊友打得更輕鬆，當第四節到來時，球隊需要他，他就會挺身而出，開始命中投籃並接管比賽。」

保羅 艾頓 鵜鶘

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