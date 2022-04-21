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NBA／「死亡五小」太無解！ 魔術強森預言勇士將登頂西區

聯合新聞網 / 綜合報導
魔術強森（Magic Johnson）大膽預測勇士將奪下西區冠軍。 路透社
魔術強森（Magic Johnson）大膽預測勇士將奪下西區冠軍。 路透社

勇士前幾季歷經浮沉，本季終於迎來湯普森（Klay Thompson）傷癒復出，柯瑞（Stephen Curry）在季後賽前兩戰扮演最佳第六人，勇士還找出丟失已久的「死亡五小」陣容，強勢突破金塊以約柯奇（Nikola Jokic）為首的高大內線。這讓NBA名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）直言勇士將奪下西區冠軍。

2015年勇士以柯瑞、湯普森、伊古達拉（Andre Iguodala）、格林（Draymond Green）和巴恩斯（Matt Barnes）之死亡五小陣型，奪下該年總冠軍。隔年杜蘭特（Kevin Durant）取代巴恩斯成為第二代死亡五小陣容，更在2017、2018年達成2連霸。

勇士隊浪花兄弟。 路透
勇士隊浪花兄弟。 路透

經過前幾個賽季浮沉，勇士的第三代死亡五小陣容終於成形，除了原有的「浪花兄弟」和格林外，加入波爾（Jordan Poole）、維金斯（Andrew Wiggins）。季後賽前2戰，這組陣容的進攻效率達204.3、防守效率75，淨效率值129.3，代表著每百回合勇士可贏過對手129.3分。

NBA傳奇球星魔術強森日前就在推特發文斷言勇士將稱霸西區：「目前勇士全隊都很健康、整體籃球智慧極高，總教練柯爾（Steve Kerr）不僅應變能力強，他和柯瑞、湯普森、格林等人都擁有豐富冠軍經驗，我預測他們將會拿下西區冠軍！」

強森

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