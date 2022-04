NBA／「死亡五小」太無解！ 魔術強森預言勇士將登頂西區

勇士前幾季歷經浮沉,本季終於迎來湯普森(Klay Thompson)傷癒復出,柯瑞(Stephen Curry)在季後賽前兩戰扮演最佳第六人,勇士還找出丟失已久的「死亡五小」陣容,強勢突破金塊以約柯奇(Nikola Jokic)為首的高大內線。這讓NBA名人堂球星魔術強森(Magic Johnson)直言勇士將奪下西區冠軍。

2015年勇士以柯瑞、湯普森、伊古達拉(Andre Iguodala)、格林(Draymond Green)和巴恩斯(Matt Barnes)之死亡五小陣型,奪下該年總冠軍。隔年杜蘭特(Kevin Durant)取代巴恩斯成為第二代死亡五小陣容,更在2017、2018年達成2連霸。

勇士隊浪花兄弟。 路透

經過前幾個賽季浮沉,勇士的第三代死亡五小陣容終於成形,除了原有的「浪花兄弟」和格林外,加入波爾(Jordan Poole)、維金斯(Andrew Wiggins)。季後賽前2戰,這組陣容的進攻效率達204.3、防守效率75,淨效率值129.3,代表著每百回合勇士可贏過對手129.3分。

NBA傳奇球星魔術強森日前就在推特發文斷言勇士將稱霸西區:「目前勇士全隊都很健康、整體籃球智慧極高,總教練柯爾(Steve Kerr)不僅應變能力強,他和柯瑞、湯普森、格林等人都擁有豐富冠軍經驗,我預測他們將會拿下西區冠軍!」

Now with the Warriors fully healthy, high basketball IQ, Coach Kerr's ability to make in game adjustments, and with the championship pedigree of Steph, Klay, Draymond and Coach Kerr, I pick them to come out of the west!