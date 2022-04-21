NBA／詹姆斯開啟度假模式 海邊看日出思考下一步？

本季湖人連附加賽都沒得打，相較於如火如荼地進行著的季後賽，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已開啟「度假模式」，今天他在IG曬出絕美海景照，看來已走出球隊失利的陰霾。

詹姆斯分享海景照。 圖擷自詹姆斯IG

詹姆斯趁著天還未完全亮，沙灘空無一人之際紀錄下絕美景像，影片中可看見游泳池、潔白的沙灘、一整排椰子樹和清澈水藍的海，之後他也分享了日出之時的美景，似乎是去了某個海邊度假勝地，享受球季結束後的假期。

詹姆斯分享日出照。 圖擷自詹姆斯IG

先前美媒報導，湖人對詹姆斯開出2年9710萬美元，希望能和他提前續約，不過被《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）打槍，他聲稱根據自己得到的消息，詹皇更傾向於走完目前的合約。

37歲的詹姆斯一點也沒有年老衰退的跡象，本季場均仍可攻下30.3分、8.2籃板、6.2助攻、1.1阻攻、1.3抄截。

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