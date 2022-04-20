NBA／布克成傷兵 太陽教頭：會有人挺身而出

以西區頭號種子之姿進軍季後賽，太陽隊今天卻「賠了夫人又折兵」，看板球星布克（Devin Booker）上半場狂轟31分，但第三節卻因右大腿後肌受傷，提前退場，球隊也以114：125不敵鵜鶘隊，布克傷勢不明下為系列賽再添變數。

布克前兩節飆進7記三分球在內的31分，包括中場幾乎壓哨的「logo shot」，但第三節得分掛蛋，且在4分45秒阻擋鵜鶘轉換快攻時傷了右腿。布克當下就要求暫停，並到休息室觀察狀況，之後雖回到場邊但再沒上場，預計明天會做進一步測試和治療。

布克上半場就狂飆31分，但第三節因傷退場。 路透社

太陽教頭威廉斯（Monty Williams）表示，明天會有更多布克的狀況，「我們之前也曾經少了保羅（Chris Paul）和布克，如果我們必須在少了布克狀況下比賽，會有人挺身而出，我們整年都是如此。」

布克近兩季也受類似傷勢困擾，去年11月他在相似狀況下傷了左大腿後肌，因此缺席7場比賽；去年總冠軍系列賽，他第3戰也傷了大腿；上季例行賽，他也曾因左大腿傷勢缺席4場比賽。

今天有17分還傳出14助攻的保羅提到，傷勢是比賽的一部分，布克受傷已成定局，「我們需要更多人挺身而出。」

太陽前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）也說，若是布克必須缺陣，大家都要做好準備，「他是我們的兄弟，我們當然希望一切無恙，但大家也要武裝好。」

商品推薦