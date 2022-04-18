NBA／2022選秀前四順位浮現 狀元籤不出這兩人

NBA雖然才剛開始打季後賽，但已經放假的球隊握有前段選秀籤，已開始討論六月底的選秀！在三月瘋期間，全美各大學選手表現，都會被列入考量，外媒點出值得關注的前四順位，包含奧本大一生、大前鋒史密斯，岡薩加大一的禁區好手霍姆葛倫，普度大二生、雙能衛艾維，打出身價的杜克大一鋒線班切羅。

史密斯、霍姆葛倫爭狀元

NBA季後賽開打也代表戰績不佳的後段班開始放暑假，而暑假作業的第一課就是重要的選秀，戰績不佳多半代表握有較前的籤位，NBA過往常見選到一個好選手就谷底翻身的案例，在三月瘋打完後，這期間的新秀表現也會列入各隊仔細評估。

在奧本大學大一、強力前鋒史密斯宣布投入今年選秀後，他被多數媒體默認為是狀元，根據《NBC體育網》報導，史密斯是6呎10吋（約208公分）的長人，在大學賽季展現不凡的油漆區攻防能力，更擁有外線投射能力，專家公認他除了潛力令人垂涎，他的「地板」也絕不低（意指養成後不會太差）。

再來則是人氣十足的岡薩加大學大一生霍姆葛倫，他原本就被視為狀元熱門，擁有7呎的身高，能出手外線、也有不差的策應分球能力，雖然身材稍嫌單薄，但未來仍被看好，若史密斯成為狀元，相信霍姆葛倫會是握有榜眼籤的球隊的意外之喜。

探花之爭未明朗

至於誰是探花就有不少爭議，首先是普度大學大二後衛艾維，他大學時代可以勝任雙能衛，光靠身材與步伐能輕鬆切入禁區，組織能力也不差，但在NBA等級可能得改以得分後衛為主。另外杜克大一班切羅則是在三月瘋打出佳績，排名更往上竄，他也是6呎10吋的長人，雖沒有史密斯與霍姆葛倫的防守與外線能力，但擅於團隊配合、創造得分機會，班切羅也可能在第三順位就被選中。

除了以上四人，還有一名不可不提的高潛力股穆雷，這位愛荷華州大的大二前鋒雖然沒有前幾位鋒線強悍，但穆雷很靈活，在籃板、抄截、火鍋都有不俗成績，也有出色的得分潛力供球隊挖掘。

NBA今年樂透區抽籤在5月17日登場，樂透區代表的是未能打進季後賽的隊伍抽前段順位，戰績最糟的三隊仍有較高機率抽到狀元籤，也有比較高的前四順位籤保底，而正式選秀將在6月23日登場。

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