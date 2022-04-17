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NBA／馬克西轟個人季後賽新高38分 76人痛擊暴龍

中央社 / 費城16日綜合外電報導
路透通訊社
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美國職籃NBA費城76人的馬克西今天在第3節豪取21分，整場比賽轟下38分，創下個人在季後賽新高，率領76人以131比111擊敗多倫多暴龍，在7戰4勝制季後賽首輪開出紅盤。

NBA季後賽首輪賽事今天揭開序幕，東區第4種子76人在主場迎戰第5種子暴龍。

76人這場比賽一路領先，明星賽後平均每戰可拿18.7分，三分球命中率達4成8的馬克西（Tyrese Maxey）在上半場10投6中攻下15分，率隊一度領先逾20分。

下半場暴龍瘋狂反撲之際，馬克西再度跳出來當英雄，在第3節大殺四方，包括三分球在內，單節8投7中、5罰全進，一舉砍下21分，讓76人穩住腳步，最終以20分之差擊退來訪的暴龍。

馬克西轟下全場最高38分，創下生涯在季後賽得分新高，他年僅21歲，是76人隊史能在季後賽拿下30分以上的最年輕球員。

除了馬克西的精彩表現，哈里斯（Tobias Harris）攻下26分，哈登（James Harden）有22分、14助攻的演出，本季的得分王恩比德（Joel Embiid）有19分、15籃板的「雙十」成績，替補的米爾頓（Shake Milton）則有10分進帳。

暴龍方面，西雅坎（Pascal Siakam）、阿努諾比（OG Anunoby）分別攻下24分、20分，范佛利特（Fred VanVleet）也貢獻18分，巴恩斯（ScottieBarnes）則有15分、10籃板、8助攻的全方位表現。

輸掉首戰的暴龍，在今天比賽中折損被看好能獲年度最佳新秀獎的巴恩斯（Scottie Barnes），他在第4節被76人的恩比德踩到腳，之後需靠人幫忙才能進到休息室。

76人 暴龍 巴恩斯

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