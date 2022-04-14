NBA／挺安比德勝約柯奇奪MVP 杜蘭特舉柯瑞為例

金塊隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）延續上季的優異表現，被外界看好能蟬聯年度MVP，但籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）則是力挺76人隊長人安比德（Joel Embiid）獲獎，並直指原因：「如果想連2季得獎，就不能只是複製貼上之前的表現。」

約柯奇本季繳出場均27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.5抄截的表現，是年度MVP的一大熱門，不過杜蘭特近日接受《ESPN》訪問時直言：「如果要選的話，我會選安比德。」杜蘭特表示，安比德拿下得分王，繳出場均得分、籃板雙十，「他的球隊本季拿下50勝（實為51勝），他的數據很不可思議，打出了很棒的賽季。」

安比德本季場均能攻下30.6分、11.7籃板、4.2助攻、1.1抄截、1.5阻攻，成為自2000年的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Nea）後，首位拿下得分王頭銜的中鋒。

對於塞爾維亞長人約基奇更被看好能衛冕年度MVP，杜蘭特認為他的表現確實令人難以置信，但還不足以衛冕年度MVP，他指出原因：「想要連2年奪下年度MVP，你必須提升表現，完成比之前更偉大、更好的事。」

杜蘭特舉2014-15年、2015-16年曾成功衛冕MVP的柯瑞（Stephen Curry）為例：「他第一次贏得MVP時，場均大概23分、7籃板，但他下次再獲獎時，他完全提升到另一個層次（場均30.1分、2.1抄截），如果想連2季得獎，就不能只是複製貼上之前的表現。」

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