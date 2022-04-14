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NBA／柯瑞歸隊練球彈無虛發 預計明天投入團隊對抗
經過近一個月的休養後，勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在今天首度歸隊參與練球，並且展現出絕佳投籃手感，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，在柯瑞還沒有參加過對抗訓練的情況下，將不會讓他直接復出，也會觀察他今天的狀況後再做評估。
柯瑞在因為左腳扭傷缺席了例行賽最後12場比賽後，能否趕在季後賽首輪開打，也就是17日與金塊的首戰賽前歸隊也成為各界關注焦點。
而今天歸隊後的首度練球，柯瑞也被拍下了練投彈無虛發的畫面，另外他還做了一些技巧與運球訓練，總教練柯爾說：「他的身體狀況看起來很不錯，今天也進行了很多訓練，我們必須看看他明天的感受，再重新評估。」
Steph Curry testing that foot on the move, side step 3s and his quick torque moves pic.twitter.com/8vJOIrOFnr— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 13, 2022
柯爾強調，柯瑞如無意外將會在明天加入球隊的混合訓練，這對於他的復出來說將會是重要一步，「他的狀態應該很好，但需要更多訓練人員以及他自身的評估後來做進一步決定。」
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