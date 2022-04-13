NBA／唐斯表現如遊魂 羅素力挺：想贏我們就要對他下手

灰狼隊今天在西區附加賽擊敗快艇隊，搶下季後賽門票後全隊賽後欣喜若狂，不過球隊一哥「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）今天荒腔走板的表現也成為外界一大關注焦點，但全場攻下29分的灰狼後衛羅素（D'Angelo Russell）也力挺隊友，強調如果對手想要擊敗灰狼，就必須從阻止唐斯先下手。

灰狼今天在主場迎戰快艇，不過整場比賽唐斯卻受到快艇的嚴加看防，不僅讓他上半場僅靠著罰球拿下1分，還發生4次犯規，儘管下半場表現稍稍回魂，但最終在留下11分、5籃板、3助攻的表現後就6犯離場，在他退場後灰狼反而打出了23：11的攻勢逆轉戰局，讓唐斯的處境變得更加尷尬。

不過談到唐斯今天猶如遊魂般的表現，羅素賽後受訪時也強調第一時間就與唐斯進行了對談，「我跟他聊過了，我告訴他『你必須清楚一點，你整個賽季都有非常出色的表現，所以如果有一支球隊想要擊敗我們，就必須從你先下手。』」

快艇今天不僅派出防守悍將貝頓（Nicolas Batum）整場纏著唐斯不放，更在他持球後透過包夾讓唐斯打得相當不自在，在前7次出手未中後，唐斯才靠著哨音站上罰球線，為本場比賽個人得分開張。

灰狼教頭芬奇（Chris Finch）對於球隊在唐斯表現不佳的情況下仍贏球則說：「比賽總是會朝著不同方向發展，這就是為什麼籃球是個團隊運動，因為其他人將會挺身而出。」

而快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）也說：「他們在沒有唐斯的情況下反而打得更好，不僅撕裂了我們防守，還有更多人輪番跳出來，我認為我們今晚沒有打出一場好比賽。」

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