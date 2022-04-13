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NBA／柯瑞季後賽G1復出？球團給這答案
勇士隊以西區第3迎接季後賽，台灣時間周日將迎接金塊隊挑戰，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）能否趕上首戰上陣，球隊今天仍沒給確定答案。
勇士球團今天發表聲明，好消息是柯瑞左腳韌帶扭傷的狀態持續進步中，壞消息是能否在季後賽第一戰就回歸，還是未知數。
柯瑞是3月中碰塞爾蒂克隊時成傷兵，缺席已經將近一個月，球團表示目前柯瑞狀態比「不確定」再正向一些，教頭柯爾（Steve Kerr）今天也提到，已經有進行個人訓練的柯瑞，本周就會加入球隊完整訓練，但狀況仍要每日觀察。
柯爾表示，要為柯瑞制定復出時間點不容易，「這周尾聲我們會確定他準備好了沒，現在很難預測。」
柯瑞缺席的12場比賽，勇士戰機6勝6敗，不過在波爾（Jordan Poole）穩定發揮和格林（Draymond Green）健康回歸下，例行賽尾聲拉出一波5連勝。
34歲的柯瑞本季繳出場均25.5分，6.3助攻和5.2籃板，外線命中率3成8，場均可貢獻4.5記三分球，仍是勇士重要的進攻大將。
2022NBA季後賽賽程與戰績
▪ 東區季後賽對戰表
▪ 西區季後賽對戰表
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