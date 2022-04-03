NBA／預吿有好表現 湯普森復活射垮爵士

第四節7分54秒時還落後16分，勇士隊今天卻上演驚奇大逆轉，且是花不到5分鐘就以一波18：0攻勢射垮爵士隊，戲劇性拿下近9戰的第2勝。

勇士今天若能奪勝，除了繼續坐穩西區第3，和第4的獨行俠隊也能有1場勝差，且能追平和爵士的對戰，如果例行賽結束兩隊戰績相同，勇士仍能排在西區前5；最終勇士上演逆轉勝，以111：107擊敗勇士，很有機會在季後賽首輪取得主場優勢。

第四節瘋狂追分都是靠外線，由「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）發起攻勢，他6分58秒進球後爵士就喊暫停，但恢復比賽後維金斯（Andrew Wiggins）先進球，30秒後湯普森追加外線，下一波湯普森再度進球；爵士再度暫停卻沒能止血，恢復比賽後湯普森再追加外線，波爾（Jordan Poole）進球後勇士全場首度領先，讓主場球迷歡聲震天。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）承認，球隊最近戰績不佳，雖沒開團隊會議，但他和幾個教練團球員，以及明星球員柯瑞（Steph Curry）都聊過，今天很開心看到球隊打出不同氣象，除了湯普森和波爾發揮，格林（Draymond Green）也帶起球隊氣氛，注入許多能量，「我們球員表現難以置信。」

波爾今天攻下31分，已是連續16場得分至少20分，湯普森則是攻下勇士最高的36分，一甩前一場對太陽隊外線10投僅1中的小低潮。

柯爾認為，今天比賽對湯普森不算是巨大突破，但可以幫助他進入投籃節奏，讓他可以開始投進「不可思議」的進球。

超過兩年才在本季重回球場的湯普森也說，知道自己能扭轉狀態，「我知道今年會有很多超低起伏，我昨天告訴自己，就是一場比賽，我會往前看。」三分球17投8中的他還透露，賽前有和球隊助理教練亞特金森（Kenny Atkinson）說，有預感今天會有偉大的一晚，「這實現了，我很高興我做到了。」