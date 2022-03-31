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NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇35分領軍勝騎士取得季後賽門票

聯合新聞網 / 整理
獨行俠隊唐西奇35分13助攻，助隊打敗騎士取得季後賽門票。 路透社
獨行俠隊唐西奇35分13助攻，助隊打敗騎士取得季後賽門票。 路透社

NBA今日戰績表

獨行俠 120:112 騎士

金塊 125:118 溜馬

魔術 110:127 巫師

灰狼 102:125 暴龍

熱火 106:98 塞爾蒂克

黃蜂 125:114 尼克

國王 121:118 火箭

老鷹 136:118 雷霆

灰熊 112:111 馬刺

太陽 107:103 勇士

鵜鶘 117:107 快艇

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 76人 vs. 活塞

07:30 騎士 vs. 老鷹(Eleven Sports 1)

07:30 公鹿 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 快艇 vs. 公牛

10:00 湖人 vs. 爵士(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)

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