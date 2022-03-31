NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇35分領軍勝騎士取得季後賽門票

4連勝的馬刺在主場迎戰5連勝的灰熊，儘管馬刺克服一度落後18分的劣勢，在一路被壓制的情況下追到僅有1分之差，但強森（Keldon Johnson）最後時刻籃下擦板未中，錯失絕殺機會，也讓灰熊驚險以11

2022-03-31 12:00