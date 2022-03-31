聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇35分領軍勝騎士取得季後賽門票
NBA今日戰績表
獨行俠 120:112 騎士
金塊 125:118 溜馬
魔術 110:127 巫師
灰狼 102:125 暴龍
熱火 106:98 塞爾蒂克
黃蜂 125:114 尼克
老鷹 136:118 雷霆
灰熊 112:111 馬刺
太陽 107:103 勇士
鵜鶘 117:107 快艇
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 76人 vs. 活塞
07:30 騎士 vs. 老鷹(Eleven Sports 1)
07:30 公鹿 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 快艇 vs. 公牛
10:00 湖人 vs. 爵士(Eleven Sports 1、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言