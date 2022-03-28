NBA／不認楊恩是接班人 柯爾：柯瑞獨一無二無法比擬

楊恩（Trae Young）從入行以來經常被拿來和柯瑞(Stephen Curry)做比較，因為兩人都有長距離的投射能力，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）卻不這麼認為，他直言沒有人能和柯瑞比擬。

前天勇士和老鷹交手，主帥柯爾談到楊恩和柯瑞之間的相似度，明白表示不認為這兩人該被拿來做比較，「說真的我看不出來兩人的相似之處，大家會拿來比，大概是因為兩人的射程都很遠，但我覺得楊恩的打法還比較像唐西奇（Luka Doncic），雖然唐西奇身材比較高大，但兩人切入能力都很強、常搭配擋拆的戰術，以及都擅長後撤步三分球，這場比賽楊恩傳出15次助攻，他傳球能力非常出色，這部分也讓我覺得他和唐西奇更加相似。」

最後談到愛將柯瑞，柯爾毫不謙虛的表示沒有人能和柯瑞相比，他是獨一無二的，「就柯瑞為這支球隊這些年做出的貢獻而言，我不認為有任何人能和他相提並論，沒有人能像他這樣運球後投籃，所以我認為柯瑞和楊恩完全不一樣。」