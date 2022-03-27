NBA／音響著火比賽一度延誤 NBA暴龍大勝溜馬

美國職籃NBA多倫多暴龍今天主場出戰印第安納溜馬，第2節因球場音響著火，緊急疏散球迷，比賽在延誤約1小時後重新開打，最終暴龍以131比91大勝，收下2連勝。

暴龍今天全隊12人輪番上陣，共11人有得分進帳，且6人得分雙位數，西雅坎（Pascal Siakam）表現全面，繳出23分、6籃板、7助攻、3抄截，巴恩斯（Scottie Barnes）、阿休瓦（Precious Achiuwa）各得19分、18分。

暴龍前2節就拉開比分，次節還剩4分05秒，暴龍以66比38領先溜馬時，因球場上方的音響著火，造成比賽中斷，消防隊隨即進場滅火並疏散觀眾，而球員們也進到休息室，阿休瓦直呼：「太瘋狂了，我沒有遇過這樣的比賽。」

比賽延誤約1小時後恢復進行，並縮短中場休息時間，後來兩隊在無觀眾的情況下，完成剩餘比賽，暴龍球團並規劃協助球迷退票。

溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）因個人因素連續2場比賽缺席，改由助理教練皮爾斯（Lloyd Pierce）代掌兵符，他在比賽當下也聞到音響著火傳來陣陣刺鼻的氣味。談到突發狀況，他說：「對我來說，這可能是15年來在比賽中遇到最奇怪的狀況。」

暴龍贏球後，收下2連勝，而溜馬苦吞3連敗，暴龍排名升至東區第6。而克里夫蘭騎士今天以94比98不敵芝加哥公牛後，排名落居東區第7，跌入附加賽行列。