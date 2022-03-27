NBA／退役後重返大學讀書 史密斯秀13A成績單打臉酸民
2020年隨湖人奪冠的史密斯（J.R. Smith）於去年（2021年）退役後重拾書本，希望能完成大學學業，卻被當時許多網路酸民嘲諷他根本無心讀書，如今他在推特上秀出13個A的成績單，打臉當初不看好他的人。
史密斯在高中畢業後決定放棄升學，直接投入2004年NBA選秀，他以首輪第18順位被黃蜂選中，後來待過金塊、尼克、騎士、湖人，甚至去過CBA打球。相信台灣球迷對他不陌生，因為他2012年在尼克時正好碰上「林來瘋」，之後在騎士、湖人與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）當隊友，也在兩隊各拿下過一座冠軍。
2021年退役後，史密斯決定重返校園，他就讀北卡羅來納州立農業技術大學（North Carolina A&T），還加入高爾夫校隊，去年他進行大學高爾夫處女秀時，還被調侃「他大概是全世界唯一一個開著賓利參加比賽的大學生。」
史密斯日前在推特放上自己的成績單，其中成績那一欄只有一科B，其他全部都是A，證明自己進入大學後真的有好好讀書，並自我勉勵「你必須投入時間！」也間接打臉了當初不看好他會好好讀書的酸民。
You gotta put the time in!!! pic.twitter.com/gdVSH95MP6— JR Smith (@TheRealJRSmith) March 25, 2022
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言