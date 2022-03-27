NBA／退役後重返大學讀書 史密斯秀13A成績單打臉酸民

2020年隨湖人奪冠的史密斯（J.R. Smith）於去年（2021年）退役後重拾書本，希望能完成大學學業，卻被當時許多網路酸民嘲諷他根本無心讀書，如今他在推特上秀出13個A的成績單，打臉當初不看好他的人。

史密斯在高中畢業後決定放棄升學，直接投入2004年NBA選秀，他以首輪第18順位被黃蜂選中，後來待過金塊、尼克、騎士、湖人，甚至去過CBA打球。相信台灣球迷對他不陌生，因為他2012年在尼克時正好碰上「林來瘋」，之後在騎士、湖人與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）當隊友，也在兩隊各拿下過一座冠軍。

2021年退役後，史密斯決定重返校園，他就讀北卡羅來納州立農業技術大學（North Carolina A&T），還加入高爾夫校隊，去年他進行大學高爾夫處女秀時，還被調侃「他大概是全世界唯一一個開著賓利參加比賽的大學生。」

史密斯日前在推特放上自己的成績單，其中成績那一欄只有一科B，其他全部都是A，證明自己進入大學後真的有好好讀書，並自我勉勵「你必須投入時間！」也間接打臉了當初不看好他會好好讀書的酸民。