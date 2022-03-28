NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯攻39分仍不敵鵜鶘落居西區第10

湖人近兩年戰績不佳，即使去年夏天頻頻補強本季戰績仍只排在西區第九，打入季後賽仍有難度，先前甚至還傳出湖人雙箭頭「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）可能拆夥。對此，《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）撰文表示，湖人目前應該還沒有這樣的打算。

2022-03-27 14:48