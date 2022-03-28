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NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯攻39分仍不敵鵜鶘落居西區第10

聯合新聞網 / 整理
湖人詹姆斯攻下39分，但球隊仍不敵鵜鶘。 湖人官方推特
湖人詹姆斯攻下39分，但球隊仍不敵鵜鶘。 湖人官方推特

NBA今日戰績表

尼克 104:102 活塞

灰狼 112:134 塞爾蒂克

勇士 115:123 巫師

76人 104:114 太陽

湖人 108:116 鵜鶘

黃蜂 119:110 籃網

爵士 100:114 獨行俠

NBA明日賽程

時間 主場 客場

07:00 金塊 vs. 黃蜂

07:00 魔術 vs. 騎士

07:00 老鷹 vs. 溜馬

07:30 國王 vs. 熱火

07:30 公牛 vs. 尼克

07:30 塞爾蒂克 vs. 暴龍

08:00 馬刺 vs. 火箭

08:00 勇士 vs. 灰熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 雷霆 vs. 拓荒者

NBA戰績排行

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