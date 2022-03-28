NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯攻39分仍不敵鵜鶘落居西區第10
NBA今日戰績表
尼克 104:102 活塞
灰狼 112:134 塞爾蒂克
勇士 115:123 巫師
76人 104:114 太陽
湖人 108:116 鵜鶘
黃蜂 119:110 籃網
爵士 100:114 獨行俠
NBA明日賽程
時間 主場 客場
07:00 金塊 vs. 黃蜂
07:00 魔術 vs. 騎士
07:00 老鷹 vs. 溜馬
07:30 國王 vs. 熱火
07:30 公牛 vs. 尼克
07:30 塞爾蒂克 vs. 暴龍
08:00 馬刺 vs. 火箭
08:00 勇士 vs. 灰熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 雷霆 vs. 拓荒者
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