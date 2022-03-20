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NBA／衛少追平三分終助隊奪勝 湖人主帥想起KD季後賽好殘念

聯合新聞網 / 綜合報導
衛斯特布魯克在昨天的比賽中壓哨投進追平三分球。 美聯社
衛斯特布魯克在昨天的比賽中壓哨投進追平三分球。 美聯社

湖人隊球星「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在昨（19日）出戰暴龍的比賽大復活，不僅繳出久違的大三元，還在正規賽時間到點前砍進追平三分球，最終幫助球隊中止3連敗。湖人隊主帥佛蓋爾（Frank Vogel）賽後笑稱，如果衛少有教杜蘭特（Kevin Durant）怎麼投三分，去年（2021年）季後賽的結果就會不同。

衛斯特布魯克昨天當英雄，他在第四節最後10秒先是抄截拿到球權，自己帶球過半場後，於終場前0.4秒大膽拔起出手，投進追平三分球，將球隊帶入延長賽，終場湖人以128：123終止3連敗與隊史第3長的客場11連敗。他個人也攻下22分、10助攻、10籃板，睽違3個半月再度大三元。

賽後主帥佛蓋爾一掃先前低潮的陰霾，提到衛少的追平三分球還開起玩笑，他說：「如果衛斯特布魯克有教KD他最後投三分的『步伐』，那就會改變歷史。」

去年季後賽東區第二輪籃網和公鹿鏖戰至G7，杜蘭特個人狂飆48分，但末節僅剩1秒時，杜蘭特在外線一個華麗翻身跳投，眾人都以為這是逆轉絕殺的三分球，但裁判檢視重播畫面後發現他的鞋頭稍稍碰到了三分線，籃網因此逆轉夢碎，雙方戰線延長，而杜蘭特在OT手感冰冷，最終籃網輸球無緣挺進東區決賽。

東區 裁判 G7 湖人 籃網 衛斯特布魯克 KD

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