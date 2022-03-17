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NBA／湖人連3戰慘輸20分套路 詹皇：外線放給你還投不進

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯指出，球隊這三場比賽輸球的主因是三分球命中率低迷。 路透
詹姆斯指出，球隊這三場比賽輸球的主因是三分球命中率低迷。 路透

湖人今天以104：124敗給灰狼，他們已經連3場都慘輸至少20分，這也是詹姆斯（LeBron James）生涯首度遭遇連3戰都曾落後對手至少25分的窘境。賽後受訪時他指出，紫金大軍近況如此悽慘的主因是三分線手感太低迷。

湖人團隊今天三分球45投10中，命中率僅22.2％，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）還有1次底線空檔出手，結果卻「籃外空心」，立刻遭灰狼隊球員唐斯（Karl-Anthony Towns）、貝佛利（Patrick Beverley）狠狠嘲諷。

而今天「詹皇」自己的狀況也沒好到哪去，整體投籃命中率不到4成，三分球僅投8中1，罰球也才5罰2中。蒙克（Malik Monk）今天外線出手9次，是湖人陣中出手次數最多的球員，但只進了2球。

賽後記者會上，詹姆斯被問到這3場敗戰有沒有相同「套路」，他回應：「對手都放外線給我們，看我們敢不敢投，但我們都投不進。」他多次強調球隊命中率不佳的缺點，並表示投籃必須要命中，才能壓迫對手。

今天再吞敗後，湖人戰績來到29勝40敗，排在西區第九，眼看與季後賽漸行漸遠。媒體則好奇，職業生涯中大多嘗到勝利滋味的詹姆斯如何在球隊現況下保持耐心，他倒是很坦然：「對於身處這種不自在的狀況，我其實非常自在，因為你只能控制你能控制的。」

湖人 詹姆斯 灰狼 衛斯特布魯克

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